В Швеции родители хотели назвать ребенка Владимиром Путиным: власти не разрешили

В Швеции родители хотели назвать ребенка Владимиром Путиным: власти не разрешили

Почему родители выбрали именно такое имя малышу — неизвестно.

Супруги из Швеции хотели назвать своего ребенка Владимиром Путиным, но получили отказ от шведских властей.

Назвать таким именем своего малыша родителям из города Лахольм, что на юге страны, не позволило налоговое агентство Skatteverket. Именно туда, по закону, родители должны сообщить имена своих новорожденных, сообщает The Local.

Согласно законам Швеции, имена не должны "быть оскорбительными или представлять опасность для носителя, так же не допускаются и имена, явно похожи на фамилии".

Почему родители выбрали именно такое имя ребенку — они не объяснили.

Напомним, в Минюсте назвали самые необычные имена, которые давали детям в 2021 году. Среди них: Куонг Кыонг, Империя, Царь, Ксенофонт и другие.

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