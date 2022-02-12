В Швеции специально натренированные вороны будут убирать окурки и мусор за людьми

В Швеции специально натренированные вороны будут убирать окурки и мусор за людьми

Проект уже готов к испытаниям.

В Швеции одна из компаний ввела стартап по обучению ворон собирать окурки и мусор. Вскоре ее работники планируют перейти к испытаниям в Седертелье.

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Об этом сообщают news18.com.

В компании сообщают, что ворон можно научить подбирать мусор и складывать его в емкость машины, которая затем выдает им корм.

По словам главы Corvid Cleaning Кристиана Гюнтера-Ханссена, компания решила использовать ворон, поскольку они умные птицы.

"Их легче учить, и вероятность того, что они будут потом учиться друг у друга выше. В то же время снижается риск того, что они ошибочно съедят какой-то мусор", — сказал он.

Учредители проекта готовы провести испытания и ищут место в Седертелье, где будет работать автомат с кормом, а также инвесторов.

В компании считают, что подобная схема может существенно сэкономить расходы муниципалитетов, связанные со сбором мусора.

Напомним, что в Нью-Йорке появился дом из переработанного мусора. Здание построено из специального кирпича, содержащего 60% отходов, в том числе керамические унитазы, черепицу и сталь.