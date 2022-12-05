В Швеции убили чеченского блогера, критиковавшего Кадырова — СМИ

В Швеции неизвестные убили известного критика чеченских властей, блогера Тумсо Абдурахманова.

Информацию об этом "подтвердили его соратники", пишет в Telegram-канале Радио Свобода.

Кроме того, правозащитники проинформировали о том, что пропал и его родной брат Мухаммад Абдурахманов.

По данным агентства, вечером 2 декабря появилась информация, что Абдурахманов уже больше суток не выходит на связь. Днем ранее, 1 декабря, в соцсетях начали появляться сообщения о его якобы убийстве.

Последняя запись блогера в его Telegram-канале опубликована 30 ноября.

Официальной информации на этот счет нет. Правоохранители Швеции пока не комментируют предполагаемое убийство критика Кадырова.

Тумсо Абдурахманов известен своей критикой чеченских властей. В 2015 году он покинул Россию после того, как у него возник конфликт с родственниками главы Чечни Рамзана Кадырова. В Чечне Абдурахманова обвиняют в связях с "Исламским государством".

В 2020 и 2021 годах на жизнь Абдурахманова и его брата Мухаммеда уже было совершено покушение. В декабре 2021 года Тумсо Абдурахманов сообщил, что в Чечне похитили девять его родственников.

6 октября 2021 года Тумсо Абдурахманов официально получил политическое убежище в Швеции. На своем YouTube-канале он рассказывает о нарушении прав человека в Чечне и берет интервью у оппозиционных активистов.

Напомним, Служба безопасности Украины объявила в розыск главу Чечни Рамзана Кадырова.

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