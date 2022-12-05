В Швеции убили чеченского блогера, критиковавшего Кадырова — СМИ

Застрелен критик главы Чечни Рамзана Кадырова – оппозиционный блогер Тумсо Абдурахманова, проживавший в Швеции.
В Швеции неизвестные убили известного критика чеченских властей, блогера Тумсо Абдурахманова.
Информацию об этом "подтвердили его соратники", пишет в Telegram-канале Радио Свобода.
Кроме того, правозащитники проинформировали о том, что пропал и его родной брат Мухаммад Абдурахманов.
По данным агентства, вечером 2 декабря появилась информация, что Абдурахманов уже больше суток не выходит на связь. Днем ранее, 1 декабря, в соцсетях начали появляться сообщения о его якобы убийстве.
Последняя запись блогера в его Telegram-канале опубликована 30 ноября.
Официальной информации на этот счет нет. Правоохранители Швеции пока не комментируют предполагаемое убийство критика Кадырова.
Тумсо Абдурахманов известен своей критикой чеченских властей. В 2015 году он покинул Россию после того, как у него возник конфликт с родственниками главы Чечни Рамзана Кадырова. В Чечне Абдурахманова обвиняют в связях с "Исламским государством".
В 2020 и 2021 годах на жизнь Абдурахманова и его брата Мухаммеда уже было совершено покушение. В декабре 2021 года Тумсо Абдурахманов сообщил, что в Чечне похитили девять его родственников.
6 октября 2021 года Тумсо Абдурахманов официально получил политическое убежище в Швеции. На своем YouTube-канале он рассказывает о нарушении прав человека в Чечне и берет интервью у оппозиционных активистов.
Напомним, Служба безопасности Украины объявила в розыск главу Чечни Рамзана Кадырова.
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