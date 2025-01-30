В Швеции убили сжигателя Корана: как это касается оружия для Украины

После поступка мужчины в Турции заявили, что Швеция не может рассчитывать на ее поддержку по поводу вступления в НАТО.

В Швеции застрелили иракца Салвана Момику, спровоцировавшего бурные протесты после сожжения Корана в 2023 году.

Об этом сообщает Euronews.

Убийство 38-летнего Момики произошло в квартире в Стокгольме вечером 29 января. По сообщению полиции, после того, как ночью был застрелен мужчина в возрасте около 40 лет, правоохранители арестовали пять человек.

По информации местных СМИ, приблизительно во время совершения убийства Момика вел прямую трансляцию в социальных сетях.

Что известно о Салване Момике?

Летом 2023 года жившего в Швеции Момику обвиняли в "агитации против этнической группы". Как сообщил окружной суд Стокгольма, приговор для мужчины, который должен был быть вынесен 30 января, отложили после "подтверждения, что один из обвиняемых умер".

Момика организовал серию акций протеста, направленных против ислама, что вызвало волну возмущения во многих мусульманских странах.

У посольства Швеции в Багдаде дважды вспыхивали беспорядки, а шведский посол был выслан из-за обострения дипломатического конфликта.

В июне 2023 года правительство Швеции предоставило Момике разрешение на проведение акции протеста, во время которой он сжег священную книгу, объяснив это соблюдением принципов свободы слова.

Сожжение Корана и членство Швеции в НАТО

В первый день мусульманского праздника Ид аль-Адха (Курбан-байрам) в июне 2023 года Момика публично сжег Коран в сквере у главной мечети Стокгольма. Этот поступок осудили Саудовская Аравия, Ирак, Иран, Марокко и другие мусульманские страны, а иракские власти назвали его проявлением расизма и безответственности.

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Это был не первый подобный случай в Швеции – в январе того же года лидер датской антиисламистской партии Stram Kurs ("Жесткий курс") Расмус Палудан тоже сжег Коран у посольства Турции в Стокгольме.

После этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеция не может рассчитывать на поддержку Анкары по вступлению в НАТО.

"Швеция не должна ожидать от нас поддержки вступления в НАТО. Совершенно очевидно, что устроившие такой позор перед посольством нашей страны больше не могут рассчитывать на благосклонность с нашей стороны относительно их заявки", — заявлял Эрдоган.

В то же время Момика утверждал, что не собирался препятствовать процессу вступления Швеции в НАТО и сначала даже планировал отложить свою акцию до завершения рассмотрения этого вопроса.

"Я не хочу навредить стране, которая меня приняла и сохранила мое достоинство", – говорил мужчина шведским медиа.

Он не объяснял, почему все же решил пойти на такой шаг, несмотря на то, что Швеция была в то время далека от решения вопроса о вступлении в Альянс.

Турция долгое время затягивала процесс ратификации вступления Швеции в НАТО, в частности, ссылаясь на случаи сожжения Корана. Анкара выдвигала требования по усилению шведского антитеррористического законодательства и других мер, которых упорно добивался президент Реджеп Тайип Эрдоган.

В результате Швеция официально стала 32-м членом Североатлантического альянса только в марте 2024 года, хотя могла присоединиться еще на полтора года раньше.

Вступление Швеции в Альянс и оружие для Украины

Откладывание членства Швеции в НАТО в значительной степени повлияло на войну в Украине. Как внеблоковая страна, Швеция была вынуждена ограничивать поставки оружия Киеву, поскольку нуждалась в собственных ресурсах для обороны. Это касалось как наземной техники, так и современных истребителей Gripen.

Предполагалось, что после скорейшего вступления в Альянс и получения гарантий безопасности Стокгольм сможет более оперативно передать эти самолеты Украине. Однако из-за длительной затяжки процесса передачи тоже откладывалось.

Когда весной 2024 года вступление Швеции в НАТО стало реальностью, страна начала готовить передачу Gripen, но союзники по Альянсу попросили ее этого не делать. На тот момент Бельгия, Нидерланды, Дания и Норвегия уже работали над передачей Украине истребителей F-16, так что чтобы не создавать трудностей для авиакоалиции, шведские самолеты решили временно не передавать.

После вступления в НАТО Швеция передала Украине два самолета системы раннего воздушного предупреждения и управления (AEW&C) ASC-890 и значительно усилила поставки другого вооружения.

К слову, в декабре 2024 года в Швеции прямо на улице застрелили известного в стране рэпера GABORO, настоящее имя которого Нинос Хури.