В Швеции участились случаи печати деталей оружия на 3D принтерах в домашних условиях

В Швеции растет озабоченность по поводу печати на 3D принтерах деталей для оружия.

Правоохранители Швеции все чаще выявляют оружие, часть деталей которого напечатали в домашних условиях на 3D принтерах.

Об этом сообщает шведское агентство TT со ссылкой на полицию.

Отмечается, что за первые месяцы 2023 года шведская полиция изъяла на территории страны больше огнестрельного оружия с напечатанными компонентами, чем за весь 2022 год.

Пока что качество часто значительно хуже, чем у профессионально изготовленного оружия. Но по мере того, как принтеры становятся дешевле, пластик более крепкий, а дизайн усложняется, 3D-оружие становится все более привлекательным вариантом для преступников.

"Обычно оружие состоит из пластиковых элементов, отпечатанных на 3D принтере, и нескольких центральных металлических компонентов, из этого собирают полностью функциональное огнестрельное оружие", — прокомментировала представитель Национального центра по огнестрельному оружию в шведской полиции Изабель Торен.

Национальный центр по оценке террористических угроз в одном из последних докладов отметил повышение интереса к такому оружию в экстремистских группах и возрастающий риск, который могут использовать для терактов.

Напомним, государственные органы и частные компании в Чехии запретили своим работникам использовать китайскую соцсеть TikTok.

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