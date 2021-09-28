В Швеции в многоэтажке без газа произошел взрыв, что разрушил три этажа

Что стало причиной взрыва, выясняет полиция.
В Швеции в городе Гетеборг произошел взрыв в жилом доме.
Об этом говорится в ТСН.12.00.
Рвануло около пяти утра, после взрыва начался пожар, который быстро охватил часть многоэтажки. Спасаясь от огня, люди прыгали из окон.
Госпитализированы 23 человека, по данным медиков, трое — в тяжелом состоянии. Взрывом разнесло три этажа. На месте работают 15 пожарных расчетов.
С соседних домов временно отселили две сотни жителей. По данным спасателей, в доме нет газопровода. Что стало причиной взрыва, выясняет полиция.