В Швеции в многоэтажке без газа произошел взрыв, что разрушил три этажа

В Швеции в многоэтажке без газа произошел взрыв, что разрушил три этажа

Что стало причиной взрыва, выясняет полиция.

В Швеции в городе Гетеборг произошел взрыв в жилом доме.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

Рвануло около пяти утра, после взрыва начался пожар, который быстро охватил часть многоэтажки. Спасаясь от огня, люди прыгали из окон.

Госпитализированы 23 человека, по данным медиков, трое — в тяжелом состоянии. Взрывом разнесло три этажа. На месте работают 15 пожарных расчетов.

С соседних домов временно отселили две сотни жителей. По данным спасателей, в доме нет газопровода. Что стало причиной взрыва, выясняет полиция.

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