В Швеции задержали пожилую пару по подозрению в шпионаже

Шведские правоохранители задержали по подозрению в шпионаже двух человек.

Во вторник, 22 ноября, власти Швеции сообщили об аресте двух человек по подозрению в шпионаже. По данным местных СМИ, это были мужчина и женщина, которым около 60 лет.

Об этом сообщает AP.

Прокуратура Швеции заявила, что аресты произошли во вторник утром в районе Стокгольма. При этом правоохранители не назвали страну, в пользу которой подозреваемые шпионили.

Известно, что по подозрению в шпионаже арестованы еще два человека, в том числе один обвиняется в "грубой незаконной разведывательной деятельности против Швеции и иностранного государства".

Агентство безопасности Швеции сообщило, что операция, включавшая обыски домов, проводилась при содействии полиции и вооруженных сил Швеции.

Прокуратура заявила, что расследование продолжается уже "некоторое время". Местные СМИ отмечают, что шпионаж начался еще в 2013 году. Спикер службы внутренней безопасности Швеции Фредрик Хултгрен Фриберг сообщил одному из медиа, что "возникла необходимость быстро арестовать подозреваемых".

Агентство безопасности Швеции сообщило, что операция проводилась при содействии тактического отряда полиции и вооруженных сил Швеции.

Прокуратура подчеркнула, что это дело не было связано с двумя братьями иранского происхождения, которым в начале этого месяца в Швеции предъявлены обвинения в шпионаже при отягчающих обстоятельствах якобы в пользу России.

Напомним, в октябре в Норвегии арестовали шестерых россиян по подозрению в незаконной слежке за критической инфраструктурой.

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