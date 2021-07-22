В Швеции заключенные взяли в заложники надзирателей тюрьмы: требовали 20 пицц и вертолет

В Швеции заключенные взяли в заложники надзирателей тюрьмы: требовали 20 пицц и вертолет

Специальная полицейская операция длилась около девяти часов.

Заключенные тюрьмы строгого режима в центральной Швеции забаррикадировались в одном из помещений и взяли в заложники двух сотрудников тюрьмы.

Инцидент произошел в среду, 21 июля, в тюрьме 1 класса Халлбю (считается самой суровой в Швеции — Ред.), расположенной примерно в 10 километрах от города Эскильстуна, сообщил Aftonbladet.

Захватчиками оказались З0-летний Исаак Дэвит и 24-летний Ханэда Махамед Абдуллахи, которые осуждены за убийство.

По словам исполняющего обязанности начальника службы безопасности Йоргена Нордина, на месте работали участники переговоров и оперативная группа полиции.

Заключенные, вооруженные лезвиями и бритвами, связали надзирателей и потребовали, чтобы им предоставили вертолет и 20 пицц для всех заключенных в своем блоке. Известно, что полиция выполнила условия преступников и им доставили пиццу. За это они обещали освободить одного заложника.

JUST NU: Pizzor på väg till Hällbyanstalten efter krav från gisslantagarna https://t.co/wk2EDCL9VR pic.twitter.com/lybdqVb38c — Aftonbladet (@Aftonbladet) July 21, 2021

Также ориентировочно в 16:00 в тюрьму прибыл вертолет. В 19:00 одного заложника удалось освободить. Еще через два с половиной часа освобожден был и второй заложник. По словам Йоргена Нордина, двое надзирателей — мужчина и женщина, которые оказались в заложниках, не пострадали, а вся операция длилась около девяти часов. Сами же злоумышленники были арестованы на месте происшествия, а затем доставлены в полицейский участок в Эскильстуне. Обоих подозревают в двух случаях похищения людей. Напомним: В Киеве 20 июля женщина 1998 года рождения ворвалась в отделение банка с дымовой шашкой, требовала деньги, а когда сотрудники вызвали охрану, она взяла заложницу. Работники передали нападавшей 15 тыс. грн. Злоумышленницу задержали на выходе из помещения работники частной охранной фирмы. Заложница не пострадала.

с дымовой шашкой, требовала деньги, а когда сотрудники вызвали охрану, она взяла заложницу. Работники передали нападавшей 15 тыс. грн. Злоумышленницу задержали на выходе из помещения работники частной охранной фирмы. Заложница не пострадала. Также неизвестный захватил в заложники несколько человек в отделении "Сбербанка" в Тюмени (Россия). Захватчик требовал выдать ему деньги. Новости мира: в России мужчина захватил заложников в банке и требовал 15 миллионов

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