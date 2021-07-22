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В Швеции заключенные взяли в заложники надзирателей тюрьмы: требовали 20 пицц и вертолет

В Швеции заключенные взяли в заложники надзирателей тюрьмы: требовали 20 пицц и вертолет

Фото: twitter.com/Aftonbladet

Специальная полицейская операция длилась около девяти часов.

Заключенные тюрьмы строгого режима в центральной Швеции забаррикадировались в одном из помещений и взяли в заложники двух сотрудников тюрьмы.

Инцидент произошел в среду, 21 июля, в тюрьме 1 класса Халлбю (считается самой суровой в Швеции — Ред.), расположенной примерно в 10 километрах от города Эскильстуна, сообщил Aftonbladet.

Захватчиками оказались З0-летний Исаак Дэвит и 24-летний Ханэда Махамед Абдуллахи, которые осуждены за убийство.

По словам исполняющего обязанности начальника службы безопасности Йоргена Нордина, на месте работали участники переговоров и оперативная группа полиции.

Заключенные, вооруженные лезвиями и бритвами, связали надзирателей и потребовали, чтобы им предоставили вертолет и 20 пицц для всех заключенных в своем блоке. Известно, что полиция выполнила условия преступников и им доставили пиццу. За это они обещали освободить одного заложника.