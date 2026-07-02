В Швеции "кровавые" дроны атаковали посольство России: что известно об инциденте

Дроны в Швеции атаковали посольство РФ

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В Стокгольме, что в Швеции, в ночь на четверг, 2 июля, здание дипломатического представительства РФ подверглось очередной атаке с использованием беспилотников. Инцидент произошел сегодня около двух часов ночи, именно в момент, когда Россия атаковала Украину.

Об этом сообщили в посольстве РФ в Швеции.

Российское посольство в Швеции атакуют дронами в красной краске

По данным россиян, в налете были задействованы два квадрокоптера. Первый дрон сбросил на территорию ведомства контейнер с красной краской. Россияне утверждают, что первый квадрокоптер сбросил контейнер с краской на территорию посольства, а второй, к которому была прикреплена импровизированная «взрывчатка», упал у здания посольства.

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Второй беспилотник с муляжом самодельного взрывного устройства упал на территорию представительства недалеко от самого здания. Россияне высказали мнение, что так пытаются запугать представителей дипломатической миссии.

Россияне также сообщили, что случаи налетов дронов на их посольство стали постоянными и добавили, что подобных инцидентов в Стокгольме за два года было уже несколько десятков.

Российские дипломаты жалуются на то, что шведская полиция лишь фиксирует случаи, но не расследует их.

Россия закрывает границы с ЕС

Напомним, что с 1 июля 2026 года правительство России приостановило движение транспортных средств и грузов через ряд железнодорожных пунктов пропуска на границе с Финляндией, Эстонией и Латвией.

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Соответствующее распоряжение подписал российский премьер-министр Михаил Мишустин, но точные сроки этих ограничений в документе не указываются.

В частности, на финском направлении под закрытие попали пункты Выборг, Вяртсиля, Лютья, Светогорск и Санкт-Петербург-Финляндский. На границе с Эстонией движение приостановлено по пункту пропуска Печоры-Псковские, а на участке с Латвией ограничения коснулись пункта Питалово.

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