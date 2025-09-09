- Дата публикации
В Швеции министр потеряла сознание на глазах у журналистов: что известно о состоянии Элизабет Ланн
Элизабет Ланн откровенно объяснила, какое состояние ее организма стало причиной инцидента.
В Швеции новый министр здравоохранения Элизабет Ланн потеряла сознание во время пресс-конференции в Стокгольме, где ее должны были представить на новой должности. Политик неожиданно упала на глазах у премьер-министра и других коллег.
Об этом пишет шведское издание Aftonbladet.
Неожиданное падение на сцене
Правительство Швеции собралось на пресс-конференцию, чтобы представить нового министра здравоохранения Элизабет Ланн. На мероприятии присутствовали премьер-министр Ульф Кристерссон, министр энергетики и предпринимательства Эбба Буш, а также министр социальных дел Якоб Форсмед. Ланн выступала с речью о своих будущих задачах, когда вдруг пошатнулась и упала на пол.
Министр осталась лежать на полу, а ее стоящие рядом коллеги сразу бросились ей на помощь. Прямая трансляция пресс-конференции была немедленно прервана, а камеры отвернулись от сцены, показывая тестовое изображение.
Причины инцидента
Через несколько минут после инцидента Элизабет Ланн пришла в сознание. Она объяснила, что причиной обморока стало падение уровня сахара в крови. Присутствовавшие в зале журналисты выглядели шокированными.
По информации репортера издания Aftonbladet, Ланн вывели под руки из зала сразу после того, как она пришла в себя. Впоследствии все четверо министров вернулись к журналистам.
После того, как они прокомментировали инцидент, пресс-конференция была закрыта, а представителей СМИ отвели в другую комнату.
«Это был не совсем обычный вторник, и вот что может произойти, если у вас низкий уровень сахара в крови», — прокомментировала политик свое состояние.
