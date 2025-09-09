ТСН в социальных сетях

В Швеции министр потеряла сознание на глазах у журналистов: что известно о состоянии Элизабет Ланн

Элизабет Ланн откровенно объяснила, какое состояние ее организма стало причиной инцидента.

Автор публикации
Ирина Игнатова
Элизабет Ланн

Министерство здравоохранения Швеции Элизабет Ланн

В Швеции новый министр здравоохранения Элизабет Ланн потеряла сознание во время пресс-конференции в Стокгольме, где ее должны были представить на новой должности. Политик неожиданно упала на глазах у премьер-министра и других коллег.

Об этом пишет шведское издание Aftonbladet.

Неожиданное падение на сцене

Правительство Швеции собралось на пресс-конференцию, чтобы представить нового министра здравоохранения Элизабет Ланн. На мероприятии присутствовали премьер-министр Ульф Кристерссон, министр энергетики и предпринимательства Эбба Буш, а также министр социальных дел Якоб Форсмед. Ланн выступала с речью о своих будущих задачах, когда вдруг пошатнулась и упала на пол.

Министр осталась лежать на полу, а ее стоящие рядом коллеги сразу бросились ей на помощь. Прямая трансляция пресс-конференции была немедленно прервана, а камеры отвернулись от сцены, показывая тестовое изображение.

Причины инцидента

Через несколько минут после инцидента Элизабет Ланн пришла в сознание. Она объяснила, что причиной обморока стало падение уровня сахара в крови. Присутствовавшие в зале журналисты выглядели шокированными.

По информации репортера издания Aftonbladet, Ланн вывели под руки из зала сразу после того, как она пришла в себя. Впоследствии все четверо министров вернулись к журналистам.

После того, как они прокомментировали инцидент, пресс-конференция была закрыта, а представителей СМИ отвели в другую комнату.

«Это был не совсем обычный вторник, и вот что может произойти, если у вас низкий уровень сахара в крови», — прокомментировала политик свое состояние.

Напомним, россияне пожаловались на «систематические атаки» в Швеции. Причиной стало то, что на посольство РФ в Швеции снова сбросили краску с дрона.

