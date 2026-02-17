В Швеции можно получить бесплатно собственный остров: что для этого нужно

Остров / © Pixabay

Любители приключений могут стать временными владельцами шведского острова: пять участников со всего мира получат возможность проживать на пяти разных островах в течение года.

Об этом пишет Радио Люкс.

Шведская туристическая организация Visit Sweden начала международный конкурс, целью которого продемонстрировать уникальный природный ландшафт Швеции, которая является мировым лидером по количеству островов.

Швеция насчитывает более 267 тысяч островов, что больше, чем в любой другой стране мира. Победители получат доступ к таким островам:

Medbådan — сформирован во время ледникового периода, расположен примерно в 35 км к юго-западу от города Umeå.

Flisan — небольшой островок со светлой скалистой поверхностью неподалеку Aholma Nord.

Storberget — гранитный остров, известный под прозвищем «Большая гора».

Tjuvholmen — покрытый соснами, находится примерно в 25 км к северу от Lidköping.

Marsten — оптимальный вариант для тех, кто увлекается рыбалкой.

Чтобы подать заявку на конкурс, необходимо соответствовать нескольким требованиям: быть старше 18 лет, записать видео продолжительностью до одной минуты в вертикальном формате, где участник объясняет, почему именно он заслуживает собственный шведский остров, и загрузить его через форму на сайте Visit Sweden до 23:59 по центральноевропейскому летнему времени 17 апреля.

Для повышения шансов организаторы советуют участникам опубликовать видео в социальных сетях с пометкой @visitsweden и хэштегом #YourSwedishIsland. Победителей конкурса объявят в июне.

Приз включает не только годовое пребывание на острове, но и перелет в Швецию и обратно, что делает участие в конкурсе максимально комфортным и удобным для победителей.

Напомним, ранее мы писали о том, что небольшой греческий остров Антикитера в Эгейском море предлагает финансовую мотивацию для новых жителей. Из-за резкого сокращения населения — сейчас на острове постоянно живут лишь 24 человека — власти стремятся привлечь новые семьи и будут им платить.

Кроме того, на греческом острове Сирос объявили набор волонтеров, которые готовы ухаживать за бездомными котами. За работу предоставляют бесплатное жилье, завтраки и коммунальные услуги, а обязанности включают кормление, уход и помощь животным.