В Швеции обнаружили мертвым бывшего дипломата, подозреваемого в шпионаже

Полиция расследует убийство дипломата / © Associated Press

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В Стокгольме обнаружили мертвым высокопоставленного шведского дипломата, ранее арестованного по подозрению в шпионаже.

Об этом сообщает издание Expressen.

По данным СМИ, речь идет о сотруднике Министерства иностранных дел Швеции, который был задержан службой безопасности SAPO 11 мая и отпущен из-под стражи 14 мая, оставаясь под следствием.

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Адвокат дипломата Антон Странд сообщил, что его клиент отрицал все обвинения и подал жалобу на действия полиции, утверждая, что при задержании к нему была применена чрезмерная сила.

После освобождения дипломат обратился за медицинской помощью. Полиция начала расследование обстоятельств смерти, однако пока не подозревает преступный умысел.

В МИД Швеции подтвердили смерть своего сотрудника, но от дальнейших комментариев из-за конфиденциальности дела отказались.

Имя погибшего также назвали, но шведские СМИ пишут, что им оказался бывший посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг. Антон Странд подтвердил в комментарии Reuters смерть подзащитного.

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«Сегодня утром мне сообщили трагическую новость о том, что мой подзащитный скончался. В этой связи мои мысли, конечно же, обращены к его родным и близким», — сказал Странд, но подробности не стал разглашать.

Напомним, в Греции задержан российский шпион. Он следил за перемещением военных грузов, отправлявшихся в Украину.