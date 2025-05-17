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В Швеции обнаружили мертвым бывшего дипломата, подозреваемого в шпионаже
Смерть своего сотрудника подтвердили в МИДе Швеции. В ведомстве выразили соболезнования родным и отказались от дальнейших комментариев. Это объяснили конфиденциальностью дела.
В Стокгольме обнаружили мертвым высокопоставленного шведского дипломата, ранее арестованного по подозрению в шпионаже.
Об этом сообщает издание Expressen.
По данным СМИ, речь идет о сотруднике Министерства иностранных дел Швеции, который был задержан службой безопасности SAPO 11 мая и отпущен из-под стражи 14 мая, оставаясь под следствием.
Адвокат дипломата Антон Странд сообщил, что его клиент отрицал все обвинения и подал жалобу на действия полиции, утверждая, что при задержании к нему была применена чрезмерная сила.
После освобождения дипломат обратился за медицинской помощью. Полиция начала расследование обстоятельств смерти, однако пока не подозревает преступный умысел.
В МИД Швеции подтвердили смерть своего сотрудника, но от дальнейших комментариев из-за конфиденциальности дела отказались.
Имя погибшего также назвали, но шведские СМИ пишут, что им оказался бывший посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг. Антон Странд подтвердил в комментарии Reuters смерть подзащитного.
«Сегодня утром мне сообщили трагическую новость о том, что мой подзащитный скончался. В этой связи мои мысли, конечно же, обращены к его родным и близким», — сказал Странд, но подробности не стал разглашать.
Напомним, в Греции задержан российский шпион. Он следил за перемещением военных грузов, отправлявшихся в Украину.