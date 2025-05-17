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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
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В Швеции обнаружили мертвым бывшего дипломата, подозреваемого в шпионаже

Смерть своего сотрудника подтвердили в МИДе Швеции. В ведомстве выразили соболезнования родным и отказались от дальнейших комментариев. Это объяснили конфиденциальностью дела.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Полиция расследует убийство дипломата

Полиция расследует убийство дипломата / © Associated Press

В Стокгольме обнаружили мертвым высокопоставленного шведского дипломата, ранее арестованного по подозрению в шпионаже.

Об этом сообщает издание Expressen.

По данным СМИ, речь идет о сотруднике Министерства иностранных дел Швеции, который был задержан службой безопасности SAPO 11 мая и отпущен из-под стражи 14 мая, оставаясь под следствием.

Адвокат дипломата Антон Странд сообщил, что его клиент отрицал все обвинения и подал жалобу на действия полиции, утверждая, что при задержании к нему была применена чрезмерная сила.

После освобождения дипломат обратился за медицинской помощью. Полиция начала расследование обстоятельств смерти, однако пока не подозревает преступный умысел.

В МИД Швеции подтвердили смерть своего сотрудника, но от дальнейших комментариев из-за конфиденциальности дела отказались.

Имя погибшего также назвали, но шведские СМИ пишут, что им оказался бывший посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг. Антон Странд подтвердил в комментарии Reuters смерть подзащитного.

«Сегодня утром мне сообщили трагическую новость о том, что мой подзащитный скончался. В этой связи мои мысли, конечно же, обращены к его родным и близким», — сказал Странд, но подробности не стал разглашать.

Напомним, в Греции задержан российский шпион. Он следил за перемещением военных грузов, отправлявшихся в Украину.

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Дата публикации
Количество просмотров
176
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