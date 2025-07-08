В Швеции православную церковь подозревают в шпионаже в пользу России

В Швеции православную церковь подозревают в шпионаже. / © Фото из открытых источников

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Шведские спецслужбы подозревают, что православная церковь Казанской иконы Божией Матери в городе Вестерос может использоваться в качестве базы для русского шпионажа. Здание расположено рядом со стратегически важным аэропортом и вызывает беспокойство из-за подозрительной активности.

Как пишет France 24, храм с луковичным куполом и тонированными окнами, окруженный стальным забором и камерами наблюдения, выглядит "замкнутым" и не имеет признаков активной церковной жизни, кроме нескольких еженедельных служб. Местные жители отмечают, что церковь ведет себя неприветливо и не участвует в жизни общины.

Politico сообщает , что из-за расположения вблизи аэропорта, водоочистных сооружений, энергетических предприятий и автомагистрали в Норвегию объект вызывает особое внимание. Некоторые исследователи, в частности, Маркус Йоранссон из Шведского университета обороны, считают, что церковь может вести наблюдение во время военных учений.

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По запросам журналистов ни представители храма, ни посольство РФ в Стокгольме не предоставили комментариев.

Подозрения на использование Русской православной церкви как инструмента влияния Кремля раздаются не впервые. В 2022 году украинские спецслужбы провели обыски в Киево-Печерской лавре из-за возможной шпионской деятельности. В следующем году Болгария выслала трех священников, связанных с РПЦ, а в апреле 2025 года Чехия заявила о разоблачении агентурной сети, действовавшей под прикрытием церкви.

Все большее число европейских стран рассматривают структуры РПЦ за рубежом не как религиозные, а как политические инструменты влияния Москвы. По словам аналитиков, российское правительство активно использует церковные организации для проведения операций "мягкой силы" и сбора информации.

Напомним, церковь в Вестеросе построили в начале 2020-х годов, хотя разрешение на ее строительство было выдано еще в 2017-м. Во время строительства допустили отклонения от утвержденных параметров: в частности, высота шпиля составила 22 метра вместо разрешенных 10. Объект также расположен всего в 300 метрах от аэродрома - третьей по длине взлетно-посадочной полосы в стране - и неподалеку от стратегической автомагистрали E18.

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