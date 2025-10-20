В Швеции сделали громкое заявление о "режиме войны"

Министр обороны Швеции Пол Йонсон / © Associated Press

Министр обороны Швеции Пол Йонсон призвал европейские государства перейти «в режим войны», чтобы защищать и поддерживать мир.

Об этом он заявил в интервью немецкому изданию RND.

По словам Йонсона, страны Европы должны быть готовыми к возможным военным угрозам и изменить свое мышление, чтобы обеспечить стабильность на континенте.

«Нам нужно глубокое осознание по всей Европе того, что нами движет общее стремление жить в мире. Чтобы сохранить этот мир, мы должны быть готовыми к возможной войне — как морально, так и в военном отношении», — подчеркнул министр.

Он добавил, что «мы должны перейти в режим войны, чтобы решительно сдерживать, защищать и поддерживать мир».

Йонсон также подчеркнул, что большинство граждан Швеции поддерживают Украину и выступают за усиление ее обороноспособности.

«Около 90% населения хотят сохранить или расширить поддержку Украины, а большинство выступает за увеличение оборонных расходов. Мир — это не дар, это то, что мы должны защищать ежедневно», — отметил он.

К слову, немецкий политолог Карло Масала прогнозирует, что Россия неизбежно вторгнется в Европу, начав с Эстонии после благоприятного для Москвы завершения войны в Украине. В своей книге Масала описал сценарий: вторжение в приграничный город Нарва (с большой долей россиян) состоится 27 марта 2028 года под предлогом «притеснений». Ключевым фактором, который поощрит Кремль, станет вероятное нежелание президента США Дональда Трампа защищать союзников по НАТО.