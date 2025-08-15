ТСН в социальных сетях

В Швеции возле мечети произошла стрельба: есть раненые

Обе жертвы были доставлены в больницу, сообщил представитель полиции.

Полиция Швеции

Полиция Швеции / © Associated Press

В Швеции в городе Эребру два человека получили ранения в пятницу, 15 августа, во время стрельбы возле мечети.

Об этом говорится в заявлении полиции, пишет издание Deccan Herald.

В полиции добавили, что дело расследуется как покушение на убийство.

Обе жертвы были доставлены в больницу, сообщил представитель полиции.

Государственная телерадиокомпания SVT сообщила, ссылаясь на неназванного очевидца, что один человек был застрелен вскоре после выхода из мечети после пятничной молитвы.

Напомним, в феврале 10 студентов и преподавателей погибли в результате стрельбы в Оребро, примерно в 200 км (125 миль) к западу от Стокгольма, в результате чего это стало самым смертоносным нападением с применением оружия в Швеции.

