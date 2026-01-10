- Дата публикации
В Швеции задержали мужчину по подозрению в шпионаже в пользу России
Шведские правоохранители взяли под стражу мужчину, подозреваемого в работе на российскую разведку. По данным следствия, ранее он сотрудничал с вооруженными силами страны.
Об этом сообщает SVT.
В настоящее время мужчина находится под стражей по подозрению в шпионской деятельности в пользу России.
«Сейчас расследование указывает на то, что подозреваемый находился в руках российской разведки», — заявил старший прокурор Матс Льюнгквист.
Мужчину задержали в среду по подозрению в шпионаже.
По информации следствия, ему около 35 лет. В период с 2018 по 2022 он работал консультантом в Вооруженных силах Швеции через IT-консалтинговую компанию.
Ранее сообщалось, что офицера безопасности из Брюсселя обвиняют в шпионаже в пользу Китая и, вероятно, России.
Мы ранее информировали, что в Австрии разоблачили российского шпиона в крупной энергетической компании.