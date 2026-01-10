ТСН в социальных сетях

В Швеции задержали мужчину по подозрению в шпионаже в пользу России

Шведские правоохранители взяли под стражу мужчину, подозреваемого в работе на российскую разведку. По данным следствия, ранее он сотрудничал с вооруженными силами страны.

Российские шпионы

В Швеции правоохранительные органы задержали мужчину, подозреваемого в шпионаже в пользу России. Ранее он работал с вооруженными силами Швеции.

Об этом сообщает SVT.

В настоящее время мужчина находится под стражей по подозрению в шпионской деятельности в пользу России.

«Сейчас расследование указывает на то, что подозреваемый находился в руках российской разведки», — заявил старший прокурор Матс Льюнгквист.

Мужчину задержали в среду по подозрению в шпионаже.

По информации следствия, ему около 35 лет. В период с 2018 по 2022 он работал консультантом в Вооруженных силах Швеции через IT-консалтинговую компанию.

Ранее сообщалось, что офицера безопасности из Брюсселя обвиняют в шпионаже в пользу Китая и, вероятно, России.

Мы ранее информировали, что в Австрии разоблачили российского шпиона в крупной энергетической компании.

