В Швеции задержали мужчину по подозрению в шпионаже в пользу России

Российские шпионы

В Швеции правоохранительные органы задержали мужчину, подозреваемого в шпионаже в пользу России. Ранее он работал с вооруженными силами Швеции.

Об этом сообщает SVT.

В настоящее время мужчина находится под стражей по подозрению в шпионской деятельности в пользу России.

«Сейчас расследование указывает на то, что подозреваемый находился в руках российской разведки», — заявил старший прокурор Матс Льюнгквист.

Мужчину задержали в среду по подозрению в шпионаже.

По информации следствия, ему около 35 лет. В период с 2018 по 2022 он работал консультантом в Вооруженных силах Швеции через IT-консалтинговую компанию.

Ранее сообщалось, что офицера безопасности из Брюсселя обвиняют в шпионаже в пользу Китая и, вероятно, России.

Мы ранее информировали, что в Австрии разоблачили российского шпиона в крупной энергетической компании.