В Швеции задержали россиянина-капитана судна "теневого флота" Caffa

Задержание судна Caffa в Швеции

В Швеции задержали россиянина-капитана сухогруза Caffa по подозрению в использовании фальшивых сертификатов, нарушении морского законодательства и закона о безопасности судов. Сухогруз, который ранее ходил под флагом РФ, фигурирует в украинских санкционных списках.

Об этом сообщила прокуратура Швеции.

В Швеции гражданина России подозревают в использовании поддельных морских сертификатов, нарушении морского законодательства и правил безопасности судоходства.

«Он предъявил и сослался на несколько подозрительных поддельных морских сертификатов, когда береговая охрана проводила обыск на судне. Сейчас мы допрашиваем подозреваемого и других причастных лиц. Мы также изучаем соответствующие документы», — рассказал старший прокурор Адриен Комбье-Гогг.

10 марта он должен принять решение о взятии россиянина под стражу или его освобождении.

Напомним, Caffa направлялось из порта Касабланки (Марокко) в Санкт-Петербург и должно было прибыть туда 10 марта. Однако 6 марта шведская береговая охрана и полиция задержали судно возле Треллеборга.

Судно находится под санкциями Украины и подозревается в принадлежности к «теневому флоту» РФ (Caffa могло быть причастно к перевозке зерна из оккупированного Крыма в Сирию). Основанием для спецоперации стали использование фальшивого флага, отсутствие страховки и несоответствие нормам безопасности. Сейчас идет расследование, экипаж сотрудничает с правоохранителями.

Заметим, по информации The Insider, по меньшей мере с 2017 года до июня 2025 года Caffa плавало под российским флагом.