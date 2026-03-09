- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 112
- Время на прочтение
- 1 мин
В Швеции задержали россиянина-капитана судна "теневого флота" Caffa
Этот сухогруз причастен к незаконному вывозу зерна из оккупированного Крыма. Капитана могут взять под арест.
В Швеции задержали россиянина-капитана сухогруза Caffa по подозрению в использовании фальшивых сертификатов, нарушении морского законодательства и закона о безопасности судов. Сухогруз, который ранее ходил под флагом РФ, фигурирует в украинских санкционных списках.
Об этом сообщила прокуратура Швеции.
В Швеции гражданина России подозревают в использовании поддельных морских сертификатов, нарушении морского законодательства и правил безопасности судоходства.
«Он предъявил и сослался на несколько подозрительных поддельных морских сертификатов, когда береговая охрана проводила обыск на судне. Сейчас мы допрашиваем подозреваемого и других причастных лиц. Мы также изучаем соответствующие документы», — рассказал старший прокурор Адриен Комбье-Гогг.
10 марта он должен принять решение о взятии россиянина под стражу или его освобождении.
Напомним, Caffa направлялось из порта Касабланки (Марокко) в Санкт-Петербург и должно было прибыть туда 10 марта. Однако 6 марта шведская береговая охрана и полиция задержали судно возле Треллеборга.
Судно находится под санкциями Украины и подозревается в принадлежности к «теневому флоту» РФ (Caffa могло быть причастно к перевозке зерна из оккупированного Крыма в Сирию). Основанием для спецоперации стали использование фальшивого флага, отсутствие страховки и несоответствие нормам безопасности. Сейчас идет расследование, экипаж сотрудничает с правоохранителями.
Заметим, по информации The Insider, по меньшей мере с 2017 года до июня 2025 года Caffa плавало под российским флагом.