В Швейцарии больше не будет вещать российский пропагандистский канал RT

Онлайн-провайдеры в Швейцарию изъяли из своих пакетов российский канал.

Онлайн-провайдеры телевизионных программ Швейцарии Swisscom, Sunrise UPC, Salt и другие изъяли из своих пакетов российский канал "Russia Today".

Об этом сообщает Национальный совет по телевидению и радиовещанию.

"Представитель Швейцарии в Руководящем комитете Совета Европы по вопросам медиа и информационного общества (CDMSI), господин Томас Шнейдер (Thomas Schneider) сообщил в письме Национальному совету, что Швейцария следит за экономическими санкциями ЕС против россии. В частности, в начале марта интернет-провайдеры телевизионных программ Швейцарии, такие как Swisscom, Sunrise UPC, Salt и другие, изъяли российский канал «Russia Today» из предложенного пакета для своих клиентов», — говорится в сообщении.

Швейцария решительно осуждает войну России против Украины. Федеральный совет Швейцарии (Федеральное правительство страны) принял решение, которое также относится и к медиасфере.

Напомним, в Финляндии больше не будут транслировать российский пропагандистский канал RT. Финский телеоператор Elisa заявил о прекращении вещания.

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