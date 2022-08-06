В Швейцарии на леднике обнаружили обломки самолета, разбившегося 54 года назад

В Швейцарии обнаружили остатки обломков самолета на Алецком леднике, на юго-западе кантона Уоллис.

Об этом пишет издание Le Figaro.

"По данным расследования, части обломков принадлежат самолету Piper Cherokee, регистрационный номер HB-OYL, разбившийся в этом месте 30 июня 1968 года", — говорится в заявлении полиции.

В момент авиакатастрофы на борту самолета находились учитель, главврач и его сын, все – из Цюриха. Тогда, после авиакатастрофы, были найдены их тела.

Обломки самолета обнаружили участники экспедиции в районе авиакатастрофы.

Напомним, в Чехии произошло необычное ДТП: в автомобиль, двигавшийся по дороге, врезался самолет.

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