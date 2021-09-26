В Швейцарии на референдуме проголосовали за легализацию однополых браков

Также граждане высказались за предоставление права однополым парам усыновлять детей.
В Швейцарии на референдуме граждане почти двумя третями голосов поддержали легализацию однополых браков.
Об этом сообщает Reuters.
За соответствующее решение проголосовали 64,1% избирателей. Также граждане высказались за предоставление права усыновлять детей однополым парам.
Кроме этого лесбийским парам разрешат рожать детей с помощью искусственного оплодотворения донорской спермой. К этому времени в Швейцарии оплодотворение через донорскую сперму было разрешено только гетеросексуальным парам.
Министр юстиции Швейцарии Карин Келлер-Зуттер заявила, что новые правила вступят в силу, скорее всего, с 1 июля 2022 года.
Напомним, что в прошлом году парламент Швейцарии утвердил законопроект, разрешающий однополые браки. Но окончательное решение по этому вопросу вынесли на референдум, который и состоялся сегодня, 26 сентября.
Ранее в Венгрии запретили "пропаганду гомосексуализма" в школах.