В Швейцарии назвали Россию самой большой шпионской угрозой

Россия активно использует для шпионажа свои дипломатические представительства.

Федеральная разведывательная служба Швейцарии (FIS) считает, что наибольшая угроза шпионажа происходит от спецслужбы России.

Об этом заявила пресс-секретарь FIS Соня Маргелист, информирует Swiss Info.

Кроме кибершпионажа, российские спецслужбы занимаются сбором информации через человеческие источники.

"Наибольшая угроза со стороны шпионажа происходит от российских спецслужб", — сказала Маргелист.

Она заявила, что Россия активно использует для шпионажа свои дипломатические представительства.

Количество российских дипломатов, аккредитованных в Швейцарии, остается стабильным с начала войны в Украине – 218, примерно треть из них работает в спецслужбах РФ.

Это подтвердил российский дипломат Борис Бондарев, заявив, что "Женева — один из важнейших центров для российских спецслужб".

Напомним, ранее сообщалось, что в Великобритании разоблачили сеть российских шпионов.

Кроме того, мы ранее информировали, что Путин сослал на Запад шпионов под прикрытием, за кого они себя выдают и чем занимаются.

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