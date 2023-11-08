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В Швейцарии пилот Боинга экстренно остановил самолет во время набора скорости (видео)

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
656
Время на прочтение
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В Швейцарии пилот Боинга экстренно остановил самолет во время набора скорости (видео)

Флаг Швейцарии / Фото: pixabay.com

Воздушное судно уже набрало скорость почти в 260 километров в час.

В Швейцарии пилот Боинга решил немедленно остановить самолет во время его набора скорости для взлета.

Об этом пишет российский BILD.

Как стало известно, самолет Airbus авиакомпании Edelweiss Air должен был отправиться из Цюриха в Португалию, однако при разгоне пилот заметил, что судно начинает крениться. В этот момент воздушное судно уже набрало скорость почти в 260 километров в час.

Экипаж решил прервать взлет и начать экстренное торможение, из-за чего самолет резко занесло в сторону.

В Швейцарии пилот Боинга экстренно остановил самолет во время набора скорости

В Швейцарии пилот Боинга экстренно остановил самолет во время набора скорости

Напомним, что Швейцария будет платить украинским беженцам от 1000 до 4000 долларов в случае добровольного возвращения на родину.

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Дата публикации
Просмотры
656
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