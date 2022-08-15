В Швейцарии россиянин и белорус напали на студентов из Украины (видео)

Россиянин и белорус сначала обвинили украинцев в "притеснениях русскоязычных".

В швейцарском городе Цюрих русский и русскоязычный белорус напали на украинских студентов.

Об этом рассказала в Facebook одна из пострадавших – студентка-журналистка Яна Сончковская.

По ее словам, между группой украинских студентов и двумя русскоязычными на улице завязался разговор.

"Я понимаю почему вы хейтите Москву, но это все политика. Простые люди здесь ни при чем, я 15 лет живу здесь и понимаю, что происходит", — начал разговор россиянин на английском языке.

"А почему вы приехали сюда? Сколько вам лет? " — добавил белорус.

"Нам по 20, мы из Киева, мы здесь учимся на журналистов. Мы просто убежали от войны", — ответила украинская студентка — подруга автора поста.

Девушка добавила, что хочет освещать правду, в отличие от российских пропагандистов.

"Вы притесняете мой язык! Я здесь с 1995-го. Зачем вы здесь? Зачем сюда приехали притеснять мой язык?" — уже грубее с матом сказал мужчина, представившийся белорусом.

Молодые украинские пытались игнорировать провокации мужчин, повторяя, что они просто хотят добраться до своего жилья.

В конце концов белорус не выдержал и прижал к стенке одну из студенток. Он снова начал кричать, что девушка приехала в Швейцарию, чтобы оказывать давление на русскоязычных.

Студента, пытавшегося защитить девушку, злоумышленник ударил по лицу.

"Бешеный русскоязычный белорус пожелал нам (украинцам) смерти. Я пообещала ему славу на весь Интернет...

Услышав об этом, московит озверел и выбил у меня из рук телефон... Русскоязычный зверь со всей силы ударил моего товарища из Украины, стоявшего сзади, он едва удержался на ногах. Другой московит начал держать своего бешеного друга", – пишет студентка Яна Сончковская.

В конце концов, в конфликт вступили швейцарцы, которые хотели обратиться в полицию, но не успели, потому что злоумышленники скрылись.

Напомним, что россияне напали на съемочную группу "1+1" в Берлине. Наталья Мосейчук рассказала о нападении и реакции в Украине.

Читайте также: