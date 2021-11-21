В Швейцарии с потолка в торговом центре рухнула новогодняя декорация: пострадали 6 женщин

Женщин доставили в больницу.
В торговом центре Швейцарии на посетителей торгового центра с потолка упала декорация. В результате пострадали 6 человек.
Об этом сообщает Luzerner Zeitung.
Внутри торгового центра с потолка упало рождественское украшение — металлическая новогодняя звезда.
Как сообщили правоохранители, людей из торгового центра эвакуировали сразу после инцидента.
Пострадали шесть женщин от 17 до 57 лет. Две женщины 23 и 26 лет получили тяжелые травмы,
Полиция приступила к расследованию причин аварии.
Напомним, что в Сети опубликовали видео, на котором видно, как в проходе между стеной и прилавком мясного магазина упала женщина. Продавщица даже к ней не подошла, чтобы узнать, как она себя чувствует.
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