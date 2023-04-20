В Швейцарии скелет тираннозавра продали на аукционе за $6 миллионов: кто его купил

Это первый случай, когда такой скелет тираннозавра выставили на аукцион в Европе.

В Швейцарии за $6,1 миллиона продали скелет тираннозавра под названием "Тринити". Он состоит из костей трех разных динозавров в возрасте от 65 до 67 миллионов лет.

Об этом пишет издание The Guardian.

Скелет приобрел европейский коллекционер современного искусства и останков динозавров на аукционе Koller в Цюрихе.

"Тринити" имеет 3,9 м в высоту, 11,6 м в длину и 2,65 м в ширину. Более половины костей оригинальные, а остальные изготовлены из слепков из гипса и эпоксидной смолы. Экспонат состоит из 293 костей трех разных динозавров, раскопанных между 2008 и 2013 годами в образованиях Хелл-Крик и Лэнс-Крик в Монтане и Вайоминге.

Аукционист Сирил Коллер надеется, что скелет будут выставлять на всеобщее обозрение, хотя его и продали частному покупателю.

"Я на 100% уверен, что мы снова увидим "Тринити" в будущем", — сказал он.

До сегодняшнего дня было продано всего два скелета тираннозавра. Первый ушел с молотка в 1997 году за 8,4 млн долларов. Второй был продан в 2020 году, почти за 32 миллиона.

Ранее стало известно, что в Нью-Йорке на аукционе Sothebys продадут рубин весом в 55,22 карата (11 граммов). Его предыдущая стоимость превышает $30,3 миллиона, этот рубин может стать самым ценным драгоценным камнем такого рода, когда-либо выставляемого на аукционе.

В США продали скелет тиранозавра за рекордную цену

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