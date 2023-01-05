В швейцарских Альпах лыжники топчут грязь: видео

Горнолыжный сезон в Швейцарии из-за необычно высоких температур, которые были зафиксированы в последние дни, переживает не лучшие времена.

Любители зимних видов спорта, приехавшие покататься на лыжах в Швейцарии, из-за отсутствия снега вынуждены пробираться по грязи на склонах.

Об этом свидетельствуют несколько видео, снятых на курорте Венген, сообщает Switzerland Times.

Один из таких роликов, размещенный в TikTok, уже набрал более 500 тысяч просмотров. На нем видно, что снег на участке склона полностью исчез, а лыжники, с трудом опираясь на палки, продвигаются по болоту.

Изображение также вызвало волну комментариев." Это уже не зимние виды спорта. Лучше начните ездить на велосипеде или ходите пешком”, – отреагировал один из пользователей сети. "Я бы пошел домой. Мне жалко лыж", — написал другой.

Видео также прокомментировал директор департамента туризма Венгена Рольф Вегмюллер, утверждающий, что ситуация не столь серьезная.

По его словам, это лишь участок в 20-30 метров, который отбили именно пользующиеся им работники курорта, чтобы засыпать склон искусственным снегом.

"Остальные склоны белые, на них легко кататься", — убеждает он.

Однако лыжный сезон в Швейцарии из-за необычно высоких температур, которые были зафиксированы в последние дни, переживает не лучшие времена. В первый день нового года столбики термометров показывали 20 градусов, поэтому несколько курортов вынужденно закрыли спуски.

"К сожалению, из-за отсутствия снега, дождя и высокой температуры мы вынуждены закрыть горнолыжные трассы. Подготовить трассы уже невозможно, потому что земля пропитана водой, а ночью температура не ниже нуля", — заявил администратор одной из станций.

Швейцарский институт исследования снега и лавин сообщил, что за последние три десятилетия количество снегопадов неуклонно уменьшается, особенно на курортах Швейцарии ниже 1300 метров.

Напомним, в российском Гидрометцентре предупредили жителей столицы государства-агрессорки о небывалых с начала этого столетия морозах. В течение пяти дней в Москве температура воздуха будет достигать -26 градусов и ниже.

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