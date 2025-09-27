В Швейцарии из-за ассистированного самоубийства ушла из жизни известная актриса и танцовщица

Рут Познер / Фото: Holocaust Educational Trust

Реклама

В Швейцарии в клинике ассистированного самоубийства скончалась 96-летняя польско-британская актриса и танцовщица Рут Познер, пережившая Холокост. Руфь ушла из жизни вместе со своим 97-летним мужем Майклом.

Об этом пишут BBC и The Times.

Супруги, прожившие вместе почти 75 лет, сообщили друзьям и родным о своем решении в электронном письме, присланном накануне смерти.

Реклама

В обращении они написали, что это был «общий выбор без внешнего давления». Супруги отмечали, что потеря сил, ухудшение зрения и слуха превратили жизнь в существование, которое не могло бы улучшить ни одна опека.

«Мы прожили долгую и интересную жизнь, и кроме боли от смерти нашего сына Джереми, мы наслаждались своим временем», — говорилось в письме.

Руфь Познер родилась в Польше. Почти вся ее семья погибла во время Холокоста, спаслась только она и тетя.

После побега из радомского гетто девочка жила под вымышленным именем в католической семье, затем попала в тюрьму как полька после Варшавского восстания в 1944 году.

Реклама

В конце войны скрывалась на ферме в Германии, а затем в 16 лет переехала в Великобританию.

В Лондоне она сделала успешную карьеру, выступала в Лондонском театре современного танца и Королевской шекспировской труппе.

Ее муж Майкл работал химиком и сотрудничал с ЮНИСЕФ, супруги много путешествовали, а последние годы жили в лондонском Белсайз-Парке.

Друзья описывают Руфь как «яркую, жизнелюбивую и невероятную женщину», а ее мужа — как «интеллектуального и блестящего мужчину».

Реклама

В Фонде памяти Холокоста назвали Познер «чрезвычайной женщиной», которая даже в преклонном возрасте делала все, чтобы передать молодому поколению уроки истории. Кампания против антисемитизма также отметила ее важную роль в образовании и борьбе с предубеждениями.

Хотя близкие поддержали решение супругов, в Великобритании продолжаются дискуссии о легализации ассистированной эвтаназии. По нынешнему закону она разрешена только в Швейцарии, куда каждый год вынуждены выезжать люди, которые выбирают этот путь.

Напомним, экс-премьер Нидерландов умер вместе со своей женой путем двойной эвтаназии. Дрис и Евгения ван Агт были очень больны, но «не могли жить друг без друга».