В Швейцарии могут урезать соцвыплаты украинским беженцам: что предлагают

Беженцы

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В швейцарском кантоне Цюрих предлагают изменить правила социальной поддержки для украинских беженцев со статусом временной защиты S. Если законодательные изменения одобрят, украинцы даже после пяти лет проживания не смогут перейти на стандартную систему социальной помощи, но и в дальнейшем будут получать более низкие выплаты.

Власти кантона Цюрих уже внесла в Кантональный совет изменения в Закон о социальной помощи (SHG).

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Инициатива стала возможной после решения Федерального совета Швейцарии, который разрешил кантонам от 1 марта 2027 самостоятельно определять объем финансовой поддержки для людей со статусом временной защиты S и видом на жительство.

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Если документ будет принят, украинцев со статусом S предлагают оставить на специальной системе социальной помощи даже после длительного пребывания в стране.

Что это значит для украинцев

Теперь лица со статусом S, которые после определенного времени получают вид на жительство, могут претендовать на обычную социальную помощь.

Однако в Цюрихе предлагают:

оставить для таких лиц специальную систему выплат;

приравнять их по объему пособия к категории временно принятых лиц;

не переводить автоматически на стандартную программу социальной поддержки.

На практике это означает, что украинцы и дальше могут получать помощь по правилам, действующим для людей с временной защитой.

Какова разница в выплатах

По информации президентки швейцарско-украинской ассоциации Vidnova Олеси Тарасенко, разница между двумя системами существенная.

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Лица со статусом S сейчас получают примерно 400-550 швейцарских франков в месяц на личные нужды (без учета расходов на жилье и медицинское страхование).

Владельцы же пермита B могут рассчитывать примерно на 1030–1070 швейцарских франков на личные расходы, а также на более высокие компенсации за аренду жилья и другие социальные гарантии.

По словам Тарасенко, продление временной защиты означает для кантонов дополнительные бюджетные расходы.

«Продление временной защиты означает для кантонов дополнительные финансовые обязательства. Именно поэтому они пытаются сохранить нынешнюю модель финансирования и избежать резкого увеличения бюджетных расходов», — пояснила она.

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Кроме экономии бюджетных средств, в Цюрихе также заявляют о намерении стимулировать трудоустройство украинцев и предотвратить внутреннюю миграцию между кантонами.

Если законопроект поддержит Кантональный совет, изменения должны вступить в силу 1 марта 2027 г., одновременно с новыми федеральными нормами.

Правила для украинских беженцев в ЕС — последние новости

На фоне дискуссий в Чехии другие страны Евросоюза пересматривают правила для украинцев с временной защитой.

В частности, в Польше от 27 апреля изменился порядок предоставления документов для легализации проживания и работы иностранцев. Заявки на временное или постоянное вид на жительство, а также на статус долгосрочного резидента ЕС нужно будет подавать только в электронном виде через обновленную систему MOS 2.0. Бумажные документы после установленного срока останутся без рассмотрения.

В Бельгии украинские беженцы должны получить налоговый номер NISS/NN. Он нужен для работы, ведения бизнеса, открытия банковского счета, уплаты налогов и доступа к медицинской помощи.

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