В Швейцарии осудили мужчину за то, что воевал за Украину: какое наказание он получил

Доброволец ВСУ по Швейцарии АвиМ. / © скриншот с видео

В Швейцарии завершился первый судебный процесс против гражданина страны, присоединившегося добровольцем в ряды Вооруженных сил Украины в войне против России.

Детали резонансного дела сообщает издание SRF.

Приговор за службу в «чужой армии»

Военный суд в Майлене приговорил 49-летнего Ави М. из Шаффхаузена к 18 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года. Причина — служба в иностранной армии, являющаяся прямым нарушением швейцарского нейтралитета и законов.

Доказательствами по делу стали фотографии в Instagram, отчеты Европола и, собственно, интервью самого обвиняемого, которое он дал журналистам в 2023 году.

«Не хочу паковать детей в мешки»

Ави М., имеющий двойное гражданство и в настоящее время находящийся в Израиле, на суд не явился. Однако раньше он открыто объяснял свою мотивацию.

«Моя основная мотивация всегда была одинаковой: я больше не хочу паковать маленьких детей в пластиковые мешки. И если благодаря моей работе их будет хоть одного меньше, оно того стоит», — заявил доброволец.

Он также добавил философскую фразу: «Есть много незаконного, что правильно».

Позиция защиты и матери

Адвокат просила оправдать подзащитного, утверждая, что прямых доказательств его участия в боевых действиях нет, а все обвинения основываются на медиаматериалах.

Интересно, что свидетелем выступила мать осужденного, охарактеризовавшая сына как «сложного человека», склонного к вымыслам.

«Я верю лишь малой части того, что он рассказывает… Он всегда любил оружие, но даже учебку бросил за две недели до конца», — рассказала женщина.

Несмотря на это, суд признал мужчину виновным, хотя приговор еще не может быть обжалован.

