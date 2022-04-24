В Сибири не могут погасить лесные пожары из-за нехватки военных, которых отправили на войну в Украину

В Сибири не могут погасить лесные пожары из-за нехватки военных, которых отправили на войну в Украину

Лесные пожары в Сибири вышли из-под контроля.

В РФ горят сибирские леса. Возгорания не могут погасить из-за нехватки военных пожарных. Российские военные подразделения, обычно борющиеся с ними, были передислоцированы для вторжения в Украину.

Площадь пожаров в этом году увеличилась вдвое, сообщает The Independent.

По информации источника, лесные пожары в России становятся все более частым явлением в регионе с весны до осени. Поскольку они выбрасывают множество углекислого газа в атмосферу Арктики, они являются основной причиной беспокойства по поводу изменения климата. Ученые неоднократно заявляли, что их нужно тушить как можно скорее.

Но в этом году несколько пожаров продолжают гореть, потому что многие воинские части, ответственные за тушение пожаров, были отправлены для вторжения в Украину.

Джессика Маккарти, исследователь климата из Университета Майами, штат Огайо, заявила: "Поскольку для больших пожаров часто нужна военная авиация, чтобы обнаруживать и проверять отчеты со спутников, а также бороться с пожарами в Сибири, сомнительно, что эти силы будут доступны даже летом," если война продолжится. Значит, либо пожаров будет больше... либо эти самолеты и личный состав уведут с западного фронта и привезут в Сибирь".

"Гринпис" России заявил, что площадь лесных пожаров в стране уже вдвое больше, чем в апреле 2021 года.

Эта новость вызывает особую тревогу, поскольку лесные пожары являются частью опасной петли обратной связи в Сибири за Полярным кругом. Пожары растапливают вечную мерзлоту, что приводит к выбросам углекислого газа и метану в атмосферу. В частности, метан оказывает особенно сильное влияние на парниковый эффект в краткосрочной перспективе.

Температура Земли за Полярным кругом достигла рекордных 48 градусов по Цельсию во время "устойчивого зноя" в Сибири прошлым летом.

Напомним, что российские кафиры в телефонных разговорах говорят, что боятся ВСУ.

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