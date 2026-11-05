В Сибири взорвался магистральный газопровод: вспыхнул масштабный пожар (видео)

Пожар / © pixabay.com

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В Кемеровской области в Сибири разразился магистральный газопровод, из-за чего вспыхнул большой пожар.

Об этом сообщил Telegram-канал Exilenova+.

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По предварительным данным, причиной так называемого «хлопка» и последующего возгорания стала разгерметизация трубопровода.

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Это уже второй зафиксированный случай масштабного пожара на магистральных газопроводах в России за последний месяц.

Вибух на газопроводі в Сибіру

Вибух на газопроводі в Сибіру

Вибух на газопроводі в Сибіру

Атаки по РФ — последние новости

Напомним, в ночь на 5 ноября в российской Рязани прозвучала серия взрывов. В Telegram-каналах сообщили об атаке беспилотников на местный нефтеперерабатывающий завод и обнародовали кадры, на которых видны несколько очагов возгорания в промышленной зоне.

Также ранее в ночь на 4 ноября в российском Адыгейске вспыхнул пожар в логистическом центре Ozon.

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