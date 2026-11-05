- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 1132
- Время на прочтение
- 1 мин
В Сибири взорвался магистральный газопровод: вспыхнул масштабный пожар (видео)
В Сибири произошел мощный взрыв на магистральном газопроводе.
В Кемеровской области в Сибири разразился магистральный газопровод, из-за чего вспыхнул большой пожар.
Об этом сообщил Telegram-канал Exilenova+.
По предварительным данным, причиной так называемого «хлопка» и последующего возгорания стала разгерметизация трубопровода.
Это уже второй зафиксированный случай масштабного пожара на магистральных газопроводах в России за последний месяц.
Атаки по РФ — последние новости
Напомним, в ночь на 5 ноября в российской Рязани прозвучала серия взрывов. В Telegram-каналах сообщили об атаке беспилотников на местный нефтеперерабатывающий завод и обнародовали кадры, на которых видны несколько очагов возгорания в промышленной зоне.
Также ранее в ночь на 4 ноября в российском Адыгейске вспыхнул пожар в логистическом центре Ozon.