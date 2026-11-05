ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
1132
Время на прочтение
1 мин

В Сибири взорвался магистральный газопровод: вспыхнул масштабный пожар (видео)

В Сибири произошел мощный взрыв на магистральном газопроводе.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Пожар

Пожар / © pixabay.com

В Кемеровской области в Сибири разразился магистральный газопровод, из-за чего вспыхнул большой пожар.

Об этом сообщил Telegram-канал Exilenova+.

По предварительным данным, причиной так называемого «хлопка» и последующего возгорания стала разгерметизация трубопровода.

Это уже второй зафиксированный случай масштабного пожара на магистральных газопроводах в России за последний месяц.

Вибух на газопроводі в Сибіру

Вибух на газопроводі в Сибіру

Вибух на газопроводі в Сибіру

Атаки по РФ — последние новости

Напомним, в ночь на 5 ноября в российской Рязани прозвучала серия взрывов. В Telegram-каналах сообщили об атаке беспилотников на местный нефтеперерабатывающий завод и обнародовали кадры, на которых видны несколько очагов возгорания в промышленной зоне.

Также ранее в ночь на 4 ноября в российском Адыгейске вспыхнул пожар в логистическом центре Ozon.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie