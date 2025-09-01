ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
162
Время на прочтение
1 мин

В Сиднее мужчина протаранил авто ворота консульства РФ

В Сиднее мужчина на авто врезался в ворота российского консульства. Во время инцидента пострадал полицейский, водитель задержан, мотивы его действий выясняются.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Мужчина протаранил авто ворота консульства РФ

Мужчина протаранил авто ворота консульства РФ / © из соцсетей

В Сиднее мужчина на автомобиле протаранил ворота российского консульства. Инцидент произошел утром 1 сентября в районе Woollahra по улице Fullerton Street.

По данным полиции штата Новый Южный Уэльс, 39-летний водитель сначала находился у консульства в автомобиле. Когда стражи порядка начали с ним разговор, он внезапно тронулся и врезался в ворота дипучреждения.

На месте происшествия пострадал 24-летний констебль, получивший травму руки. Ему оказали медицинскую помощь. Других пострадавших нет.

Водитель задержан и доставлен в отделение полиции Сарри-Гиллс, где он сотрудничает со следствием. Мотивы его поступка пока неизвестны, следствие продолжается.

На фото и видео с места виден белый внедорожник с повреждениями, оказавшийся на территории консульства рядом с флагштоком. Улица была перекрыта, работали спецподразделения полиции, в том числе с собаками и вертолетом. Автомобиль позже эвакуировали.

Консульство временно закрывалось, однако впоследствии возобновило работу. Представители дипучреждения комментариев не предоставили.

Напомним, что ранее сообщалось, что в США женщина опрокинула бумаги из-за забора Белого дома .

Дата публикации
Количество просмотров
162
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie