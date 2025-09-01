- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 162
- Время на прочтение
- 1 мин
В Сиднее мужчина протаранил авто ворота консульства РФ
В Сиднее мужчина на авто врезался в ворота российского консульства. Во время инцидента пострадал полицейский, водитель задержан, мотивы его действий выясняются.
В Сиднее мужчина на автомобиле протаранил ворота российского консульства. Инцидент произошел утром 1 сентября в районе Woollahra по улице Fullerton Street.
По данным полиции штата Новый Южный Уэльс, 39-летний водитель сначала находился у консульства в автомобиле. Когда стражи порядка начали с ним разговор, он внезапно тронулся и врезался в ворота дипучреждения.
На месте происшествия пострадал 24-летний констебль, получивший травму руки. Ему оказали медицинскую помощь. Других пострадавших нет.
Водитель задержан и доставлен в отделение полиции Сарри-Гиллс, где он сотрудничает со следствием. Мотивы его поступка пока неизвестны, следствие продолжается.
На фото и видео с места виден белый внедорожник с повреждениями, оказавшийся на территории консульства рядом с флагштоком. Улица была перекрыта, работали спецподразделения полиции, в том числе с собаками и вертолетом. Автомобиль позже эвакуировали.
Консульство временно закрывалось, однако впоследствии возобновило работу. Представители дипучреждения комментариев не предоставили.
