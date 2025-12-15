- Дата публикации
В Сиднее во время празднования Хануки погиб еще один уроженец Украины
Еврейская община Chabad of Uzhhorod официально подтвердила гибель уроженца Ужгорода Тибора Вицена во время празднования Хануки в Сиднее.
Еврейская община Chabad of Uzhhorod официально подтвердила гибель Тибора Вицена — уроженца Ужгорода, убитого террористами в Сиднее во время празднования Хануки.
В обращении общины говорится, что мужчина погиб во время зажигания первой ханукальной свечи.
"С глубокой грустью и большой болью мы получили трагическое известие об убийстве господина Тибора Вицена, уроженца города Унгвар, убитого во время зажигания первой ханукальной свечи в Австралии", - сообщили в Chabad of Uzhhorod.
В общине отметили, что погибший был близок к хабадскому сообществу в Сиднее и активно участвовал в жизни общины.
Таким образом, речь идет уже о втором уроженце Украины, гибель которого связывают с этим нападением во время празднования Хануки в Сиднее.
Ранее сообщалось, что в результате нападения погиб также эмигрант из Украины Алекс Клейтман. По словам его жены, мужчина пытался защитить ее во время стрельбы.
Напомним, в Австралии возросло число погибших в результате террористического нападения до 15 человек.