В Сиднее во время празднования Хануки погиб еще один уроженец Украины

Тибор Вицен с женой

Реклама

Еврейская община Chabad of Uzhhorod официально подтвердила гибель Тибора Вицена — уроженца Ужгорода, убитого террористами в Сиднее во время празднования Хануки.

В обращении общины говорится, что мужчина погиб во время зажигания первой ханукальной свечи.

"С глубокой грустью и большой болью мы получили трагическое известие об убийстве господина Тибора Вицена, уроженца города Унгвар, убитого во время зажигания первой ханукальной свечи в Австралии", - сообщили в Chabad of Uzhhorod.

Реклама

В общине отметили, что погибший был близок к хабадскому сообществу в Сиднее и активно участвовал в жизни общины.

Таким образом, речь идет уже о втором уроженце Украины, гибель которого связывают с этим нападением во время празднования Хануки в Сиднее.

Ранее сообщалось, что в результате нападения погиб также эмигрант из Украины Алекс Клейтман. По словам его жены, мужчина пытался защитить ее во время стрельбы.

Напомним, в Австралии возросло число погибших в результате террористического нападения до 15 человек.