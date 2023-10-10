В Силах обороны Израиля заявили, что ХАМАС стремится втянуть другие страны в войну

Пресс-секретарь Сил обороны пояснила, что главная цель боевиков ХАМАСа — "уничтожить государство Израиль и убить как можно больше евреев".

Палестинская группировка ХАМАС призывает арабов из других стран присоединиться к войне против Израиля в стремлении уничтожить как можно больше израильтян.

Об этом рассказала представительница Сил обороны Израиля Маша Михельсон в комментарии изданию "Укринформ".

"Мы видим, что ХАМАС изначально призвал Хезболлу на севере, израильских арабов и палестинцев в Ливане, Сирии и округе Иудеи и Самарии вмешаться в эту войну и помочь им", — отметила Михельсон.

Она пояснила, что главная цель боевиков ХАМАСа – "уничтожить государство Израиль и убить как можно больше евреев".

По словам спикера израильских Сил обороны, террористы частично достигли своих целей, ведь "за одни сутки было убито больше евреев, чем за любые другие сутки после завершения Второй мировой войны".

Михельсон также сообщила, что 9 октября на территорию Израиля из Ливана (на севере) смогли проникнуть четверо террористов, не связанных с Хезболлой. Все они были вскоре уничтожены. И на этот инцидент ЦАХАЛ ответил ударами по инфраструктуре Хезболлы на юге Ливана.

Что касается целей израильской армии, спикер сообщила, что главное – добиться, чтобы "ХАМАС как террористическая организация никогда больше не смогла атаковать Израиль".

Напомним, 9 октября в ЦАХАЛ сообщили, что на территорию Израиля проникли боевики из Ливана, поэтому израильские боевые вертолеты нанесли удары по соседнему государству.

В то же время, Объединенные Арабские Эмираты предупредили Сирию о недопустимости вмешательства в войну между ХАМАСом и Израилем.

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