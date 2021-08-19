В Сингапуре британца приговорили к шести месяцам тюрьмы за отказ надеть маску

В Сингапуре британца приговорили к шести месяцам тюрьмы за отказ надеть маску

Британец считает обвинения "незаконными".

В Сингапуре британца, который отказывался носить маску в общественных местах, приговорили к шести месяцам тюрьмы за нарушение COVID-ограничений.

Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что 40-летнего Бенджамина Глинна признали виновным по четырем пунктам обвинения. В частности, в мае мужчина отказался надеть маску в поезде, а в апреле появился без средства индивидуальной защиты в суде.

Кроме того, иностранца обвинили в причинении неудобств и использовании "угрожающих слов" в сторону государственных служащих.

Также читайте Нарушил COVID-ограничения: глава Минздрава Великобритании подал в отставку после поцелуя с любовницей

Во время заседания в среду, 18 августа, Глинн назвал обвинения "незаконными" и попросил вернуть ему паспорт для возвращения к семье в Великобританию.

Заметим, что Сингапуру удалось взять ситуацию с распространением COVID-19 под контроль, в частности, благодаря обеспечению строгого соблюдения противоэпидемических мероприятий.

Страна и ранее неоднократно штрафовала и лишала воли нарушителей карантина. Так, в феврале британца приговорили к двум неделям тюрьмы после того, как он выскользнул из своего гостиничного номера, в котором находился на карантине, чтобы встретиться с невестой.

Ранее в немецком городе Бамберг в федеральной земле Бавария на более чем две недели посадили 34-летнего местного жителя за нарушения правил карантина во время пандемии коронавируса.

Новости мира: в Австралии за нарушение карантина оштрафовали нудистов, которые потерялись в лесу

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку