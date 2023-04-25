В Сингапуре мужчину казнят за торговлю каннабисом: власти заявляют об эффективности смертной казни

Миллиардер Ричард Брэнсон заявил, что это дело было "шокирующим на многих уровнях".

Жителя Сингапура Тангараджу Суппиа приговорили к смертной казни через повешение за торговлю каннабисом. В стране действуют одни из самых строгих в мире законов о борьбе с наркотиками, которые, по мнению властей, необходимы для защиты общества.

Об этом сообщает BBC.

Активисты утверждают, что 46-летний Тангараджу был осужден по слабым доказательствам. В то же время власти утверждают, что мужчина прошел надлежащую судебную процедуру, и запланировали его казнь на 26 апреля.

Издание обратило внимание, что это происходит после резонансной казни в 2022 году по обвинению в наркотиках мужчины с нарушениями интеллекта.

В последние дни родные Тангараджу и активисты посылали президенту Сингапура Халиме Якобу письма с просьбой о помиловании. Британский миллиардер Ричард Брэнсон призвал отменить казнь и пересмотреть дело.

"Я знаю, что мой брат не сделал ничего плохого. Я призываю суд рассмотреть его дело с самого начала", – заявила сестра обвиняемого Лила Суппиа.

Тангараджу был признан виновным в "соучастии в сговоре с торговлей" по доставке 1 кг каннабиса из Малайзии в Сингапур в 2013 году. Хотя мужчину не поймали во время доставки наркотиков, прокуратура заявила, что он отвечал за координацию доставки. Прокуратура также отследила два номера телефонов, которые использовал курьер, приведший в Танград.

Сам обвиняемый утверждал, что не общался со связанными с делом лицами. Мужчина сказал, что потерял один из телефонов, а на другой возразил, что является его владельцем.

Приговоренный к смертной казни Тангараджу Суппиа/Фото: TRANSFORMATIVE JUSTICE COLLECTIVE

Закон Сингапура предусматривает смертную казнь за торговлю наркотиками и меньшие наказания для курьеров. В последней апелляции Тангараджу судья согласился со стороной обвинения, что мужчина отвечал за координацию доставки, и это лишило его права на более мягкий приговор.

Активисты также заявляли, что Тангараджу не был предоставлен надлежащий доступ к переводчику. Мужчине также пришлось обжаловать последнюю апелляцию самостоятельно, потому что его семья не смогла обеспечить адвоката. В то же время власти утверждают, что Тангараджу просил переводчика только во время судебного процесса, а не раньше. Там также указали, что мужчина якобы имел доступ к адвокату в течение всего процесса.

Бренсон, ранее критиковавший казнь Нагаентрана Дхармалингама с недостатками интеллекта в 2022 году, заявил, что дело Тангараджу было "шокирующим на многих уровнях". Миллиардер написал в Сети, что Сингапур, "возможно, собирается убить невинного человека" из-за "более чем сомнительных обстоятельств".

"Смертная казнь – это уже темное пятно на репутации страны. Казнь после такого опасного приговора лишь усугубит ситуацию", – отметил Бренсон.

МВД Сингапура заявило, что заявления миллиардера не соответствуют действительности, и обвинило его в "неуважении к сингапурским судьям и нашей системе уголовного правосудия".

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В заявлении ведомства отмечается, что смертная казнь является "важным компонентом" многостороннего подхода, "эффективно поддерживающего безопасность Сингапура".

Родные Тангараджу рассказали журналистам 23 апреля, что смогли встретиться с мужчиной через стеклянную перегородку в тюрьме Чанги после обнародования сообщения о казни на прошлой неделе.

"Он морально подготовился к наступлению этого дня. Он действительно чувствует, что есть большая несправедливость, и его казнят за то, чего он не делал", — сказала племянница обвиняемого Субхашине Иланго.

Семья Тангараджу заявила, что будет продолжать настаивать на реформах правовой системы Сингапура, даже если мужчина будет казнен.

"Если такая несправедливость произойдет с моим братом, я бы не хотела, чтобы это произошло с кем-то другим, поэтому я продолжу бороться", – сказала сестра Лила.

Напомним, на свободу может выйти 87-летний житель Японии, которого более 50 лет назад приговорили к смертной казни за убийство босса, его жены и двоих их детей.

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