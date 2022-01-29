В Сингапуре в зоопарке впервые показали новорожденную панду — фото и видео

В Сингапуре в зоопарке впервые показали новорожденную панду — фото и видео

Малыш появился на свет полгода назад.

В Сингапуре посетители зверинца наконец-то воочию смогли увидеть пандочку, которая на свет появилась еще в конце прошлого лета.

Малыш совсем не смутился от чрезмерного внимания и живо играл перед камерами. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Панду назвали Ле Ле, что имеет сразу несколько значений – в переводе с китайского означает радость. Для самих сингапурцев это еще и сокращенное древнее название их страны. А вот с малайзийского имя детеныша может расшифровываться еще и как пролив, намекающий на географическое расположение Сингапура.

Фото: Mandai Wildlife Reserve

Фото: Mandai Wildlife Reserve

В Сингапуре зверинец наконец-то показал панденыша, который родился еще в конце лета | Новости мира

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