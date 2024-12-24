В Сирии христиане вышли на акции протеста после того, как исламисты сожгли рождественскую елку (фото)

Протесты вспыхнули после того, как в социальных сетях распространилось видео, на котором боевики в капюшонах поджигают рождественскую елку.

Сотни демонстрантов вышли на улицы христианских кварталов Дамаска в канун Рождества, чтобы протестовать против поджога исламистами рождественской елки вблизи Хамы в центральной Сирии.

Об этом сообщает The Guardian.

Протестующие требуют гарантировать права христиан, пишет издание. Акции начались после публикации в соцсетях видео, где люди в капюшонах поджигают рождественскую елку в городе недалеко от Хамы.

Тысячи людей собрались на улицах с крестами и национальными флагами, скандируя: "Мы пожертвуем собой ради нашего Христа!"

Протесты христиан в Сирии / Фото: Associated Press

"Если нам не позволено жить нашей христианской верой в нашей стране, как мы это делали раньше, тогда нам больше здесь не место", – говорит один из демонстрантов.

Провластная сирийская группа Хаят Тахрир аш-Шам заявила, что елку сожгли иностранные боевики из другой группы и пообещала восстановить дерево.

Лидер новой сирийской власти – глава группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" Абу Мухаммед аль-Джулани (настоящее имя – Ахмед аль-Шараа) пообещал наказать тех, кто поджег елку, и поставить новую.

Как напоминает CNN, при Асаде христианам было разрешено праздновать свои праздники и выполнять свои религиозные ритуалы, но, как и все сирийцы, они столкнулись с тираническими ограничениями свободы слова и политической деятельности. Сирия была светской республикой, и дискриминация происходила по этническому, а не религиозному признаку.

Несмотря на опасения христианского меньшинства, новая сирийская власть христианам дала гарантии, что их церкви и имущество останутся под защитой.

Заметим, что христиане в Сирии составляли около 10% населения до начала гражданской войны, однако сейчас эта цифра может оказаться намного ниже. По предварительным данным, сейчас христиане составляют менее 2%, уменьшившись с 1,5 миллиона в 2011 году до всего 300 000 в 2022 году.

Рождество в Вифлееме

Второй год подряд елку не установят в Вифлееме, уважаемом как место рождения Иисуса в Палестине.

С тех пор как война в Газе началась в прошлом году после нападения ХАМАС на юг Израиля 7 октября, город Вифлеем был подвергнут "строгой изоляции" из-за наложенных ограничений, приостановки туризма, закрытия его ворот для паломников и замороженной экономики, заявил мэр Вифлеема Антон Салман.

За несколько дней до Рождества в прошлом году израильский военный снайпер застрелил двух женщин в приходе Святого Семейства, сообщает CNN со ссылкой на Латинский патриархат Иерусалима.

Ливан отмечает

Между тем, в Ливане в христианских районах Бейрута, где общины стремятся отпраздновать, начали готовиться к празднику только через несколько недель после объявления о прекращении огня между Хезболлой и Израилем. Рейсы из-за границы были полностью забронированы, поскольку люди вернулись, чтобы отпраздновать Рождество семьями, а в разных районах открылись праздничные ярмарки.

В сентябре Израиль расширил свои действия против Хезболлы на территории внутри Ливана, включая столицу Бейрут. Около 4000 человек были убиты и тысячи получили ранения в Ливане, в то время как Хезболла продолжала обстреливать израильские города на севере ракетами и беспилотниками.

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