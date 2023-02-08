В Сирии из-под завалов вытащили младенца, связанного пуповиной с мертвой матерью (видео)

Из-под завалов дома на севере Сирии вытащили новорожденного ребенка, привязанного пуповиной с матерью, погибшей во время сильного землетрясения в понедельник, 6 февраля.

В Сети появилось видео, как новорожденного вытащили из-под завалов. Младенец единственным из семьи остался жив.

Об этом сообщает AFP.

"Мы услышали голос, когда копали. Мы разгребли пыль и нашли ребенка с пуповиной, мы перерезали ее, и мой двоюродный брат отвез его в больницу", – рассказал дальний родственник ребенка Халил аль-Сувади.

Видео спасения появилось в Сети. На кадрах видно, как мужчина выбегает из-под завалов дома, держа на руках крошечного младенца, покрытого пылью. Второй мужчина бежит с одеялом, чтобы согреть ребенка при минусовой температуре, третий просит вызвать скорую, которая отвезет его в больницу.

Ребенок был госпитализирован, в инкубаторе больницы в Африне новорожденного подключили к внутривенной капельнице. Тело ребенка было в царапинах, а левая ручка обмотана бинтом. От сильного мороза ребенок посинел.

Родственники малышей еще несколько часов пытались найти тело отца младенца Абдуллы, матери Афраа, четырех братьев и сестер и тети.

Напомним, по состоянию на утро 8 февраля количество жертв в результате масштабного землетрясения в Турции и Сирии составляет уже около 8704 человек.

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