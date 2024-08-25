В Сирии ликвидировали лидера террористической группировки, приближенной к Аль-Каиде

Ликвидированный боевик отвечал за террористическую деятельность на территории Сирии.
Американские военные ликвидировали лидера исламистской террористической группировки "Хуррас ад-Дин" Абу-Абд аль-Рахман аль-Макки на территории Сирии.
Об этом говорится в сообщении Центрального командования Вооруженных Сил США (CENTCOM).
В сообщении указывается, что один из глав этой салафитской джихадистской организации был ликвидирован в результате целенаправленного кинетического удара в Сирии 24 августа.
В CENTCOM сообщили, что ликвидированный был членом совета "Хуррас ад-Дин" "Шура" и старшим руководителем. Он отвечал за террористическую деятельность на территории Сирии.
Командующий Центркомом США генерал Майкл Эрик Курилла заявил, что ведомство "остается преданным делу окончательного поражения террористов в зоне ответственности CENTCOM, угрожающих Соединенным Штатам, их союзникам и партнерам, а также региональной стабильности".
Напомним, ранее сообщалось, что американскую авиабазу в Сирии атаковал беспилотник.
Кроме того, мы также информировали, что в Сирии убили лидера террористов ИГИЛ.
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