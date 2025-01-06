В Сирии найдено новое массовое захоронение жертв режима Асада

В настоящее время в стране проводятся поиски других массовых захоронений жертв режима Асада.

В сирийской провинции Алеппо в районе села Наккарин были обнаружены массовые захоронения людей, которые, вероятно, были уничтожены режимом Башара Асада.

Об этом сообщает Сирийское информационное агентство SANA, передает TRT Haber.

В сообщении указывается, что останки 1500 человек, найденных на месте захоронения, принадлежали мирным жителям, ставшим жертвами режима Башара Асада.

Данная могила была обнаружена полицией, которая проводит проверки по всей стране после свержения режима Асада.

В настоящее время в стране проводятся поиски других массовых захоронений жертв режима Асада.

Напомним, ранее сообщалось, что разведка сообщила, куда РФ планирует опрокинуть часть техники из Сирии.

Кроме того, мы ранее информировали, что украинская делегация провела переговоры в Дамаске.

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