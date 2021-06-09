В Сирии подорвался российский бронеавтомобиль: один военный погиб, трое ранены

Автомобиль подорвался на неизвестном взрывном устройстве.
В Сирии подорвался российский бронеавтомобиль, вследствие чего один военнослужащий РФ погиб, еще трое госпитализированы.
Об этом сообщает Минобороны РФ.
Инцидент произошел в провинции Хасеке. Бронеавтомобиль подорвался на неустановленном взрывном устройстве при проверке маршрута патрулирования российской военной полиции.
Троих пострадавших доставили в местный госпиталь.
Напомним, что Россия официально направила свои войска в Сирию в 2015 году.
Ранее сообщалось, что Пентагон обеспокоен из-за появления российских бомбардировщиков в Сирии.