В Сирии подорвался российский бронеавтомобиль: один военный погиб, трое ранены

Автомобиль подорвался на неизвестном взрывном устройстве.

В Сирии подорвался российский бронеавтомобиль, вследствие чего один военнослужащий РФ погиб, еще трое госпитализированы.

Об этом сообщает Минобороны РФ.

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Инцидент произошел в провинции Хасеке. Бронеавтомобиль подорвался на неустановленном взрывном устройстве при проверке маршрута патрулирования российской военной полиции.

Троих пострадавших доставили в местный госпиталь.

Напомним, что Россия официально направила свои войска в Сирию в 2015 году.

Ранее сообщалось, что Пентагон обеспокоен из-за появления российских бомбардировщиков в Сирии.

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