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В Сирии повстанцы освободили заключенных одной из самых больших тюрем страны

В Сирии повстанцы освободили заключенных одной из самых больших тюрем страны

Седна – большая военная тюрьма на окраине Дамаска. / Фото: Freepik

В центре Дамаска были слышны сильные звуки стрельбы.

Сирийские повстанцы заявили, что празднуют новость об освобождении заключенных.

Об этом пишет Reuters.

Они приветствуют "снятие с них цепей и объявление о конце эпохи несправедливости в тюрьме Седна".

Седна — большая военная тюрьма на окраине Дамаска, где сирийское правительство содержало тысячи человек.

Также в центре Дамаска были слышны сильные звуки стрельбы.

В сельских районах юго-западнее столицы местная молодежь и бывшие повстанцы воспользовались потерей власти, чтобы выйти на улицы в актах неповиновения авторитарному правлению семьи Асада.

Напомним, что Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху приказал израильским силам захватить районы Сирии в буферной зоне Голанских высот.

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