В Сирии повстанцы освободили заключенных одной из самых больших тюрем страны

В центре Дамаска были слышны сильные звуки стрельбы.
Сирийские повстанцы заявили, что празднуют новость об освобождении заключенных.
Об этом пишет Reuters.
Они приветствуют "снятие с них цепей и объявление о конце эпохи несправедливости в тюрьме Седна".
Седна — большая военная тюрьма на окраине Дамаска, где сирийское правительство содержало тысячи человек.
Также в центре Дамаска были слышны сильные звуки стрельбы.
В сельских районах юго-западнее столицы местная молодежь и бывшие повстанцы воспользовались потерей власти, чтобы выйти на улицы в актах неповиновения авторитарному правлению семьи Асада.
Напомним, что Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху приказал израильским силам захватить районы Сирии в буферной зоне Голанских высот.
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