В Сирии повстанцы захватили еще один крупный город и продвигаются к столице

В четверг, 5 декабря, сирийские повстанцы захватили важный город Хама после молниеносного продвижения в северной Сирии, нанеся новый удар по правительственным войскам президента Башара Асада и его российских и иранских союзниках.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Представители армии Асада заявили, что правительственные войска были передислоцированы за пределы города, "чтобы сохранить жизнь мирных жителей и предотвратить боевые действия в городе" после интенсивных боевых столкновений.

Повстанцы заявили, что готовятся продолжать марш на юг к Хомсу — большому городу на перекрестке дорог, соединяющих столицу Дамаск с севером и побережьем. В соцсетях они обратились к жителям Хомса с призывом присоединиться к свержению режима Асада.

Город Хама лежит на трети пути от захваченного Алеппо к столице страны Дамаску. Его захват не позволит правительственным войскам Асада и его союзникам быстро начать контрнаступление против повстанцев.

Наступление повстанцев на город Хомс, расположенный в 40 км к югу от Хамы, может отрезать Дамаск от прибрежного региона, который является оплотом алавитской секты Асада и где его российский союзник имеет военно-морскую и авиабазу.

“Асад теперь не может позволить себе потерять ничего другого. Великая битва – это битва за Хомс. Если Хомс падет, мы будем говорим о потенциальной смене режима”, — цитирует агентство Джихада Язиги, новостной редактор Syria Report.

Сирийский президент Башар Асад в значительной степени полагался на поддержку России и Ирана в течение интенсивных лет конфликта, что помогло ему отвоевать большую часть территории и крупнейшие города в 2020 году. Однако теперь такая поддержка стала проблематичной.

Напомним, успешное восстание против режима сирийского президента Башара Асада может привести к потере Россией своей военной базы в Средиземном море. Такая ситуация может побуждать Москву возобновить доступ к Средиземному морю через Босфор, а значит прекратить войну в Украине.

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