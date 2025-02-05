В Сирии появятся новые иностранные военные базы: они не будут российскими — Reuters

Новое руководство Сирии распустило армию и разные повстанческие группировки и работает над их интеграцией в новые вооруженные силы страны.

В ходе визита в Турцию временный президент Сирии Ахмед аль-Шараа предложил Реджепу Эрдогану разместить в стране турецкие военные базы.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

По информации собеседников агентства, оборонное соглашение предусматривает создание Турцией новых авиабаз в Сирии, использование сирийского воздушного пространства в военных целях и взятие на себя ведущей роли в подготовке войск в новой сирийской армии.

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Как известно, новое руководство Сирии распустило армию и разные повстанческие группировки и работает над их интеграцией в новые вооруженные силы страны.

"Переговоры будут включать создание двух турецких баз в огромном центральном пустынном регионе Сирии, известном как Бадия", — сообщает Reuters.

Вновь базы позволят защитить воздушное пространство Сирии в случае любых будущих атак.

В агентстве напомнили, что Россия также ведет переговоры с новой администрацией Дамаска о судьбе двух своих военных баз в Сирии – военно-морской базы в Тартусе и авиабазы вблизи портового города Латакия.

Эти переговоры пока не принесли успеха, учитывая поддержку со стороны РФ диктаторского режима Башара Асада, который свергли пришедшие к власти в Сирии повстанцы.

Напомним, ранее издание Bloomberg со ссылкой на источник в Москве сообщило, что Россия не смогла договориться с новыми властями Сирии о сохранении двух военных баз на территории страны.

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