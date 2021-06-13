В Сирии ракетами обстреляли больницу: есть погибшие и пострадавшие (фото)

В результате обстрела погибли 13 мирных жителей, 27 человек получили ранения.

В городе Африн (Сирия), в провинции Алеппо, обстреляли больницу. В результате происшествия погибли по меньшей мере 13 человек.

Об этом пишет турецкое информационное агентство Anadolu.

Сообщают, что атаку на больницу совершили члены отряда народной самообороны/Рабочей партии Курдистана, которая признана в Турции террористической. Ранения в результате атаки получили 27 мирных жителей. 13 погибших проходили лечение в больнице.

"Ракетно-артиллерийский огонь обрушился на травмпункт больницы. В результате обстрела погибли 13 мирных жителей и 27 получили ранения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что число погибших может расти, поскольку некоторые раненые находятся в тяжелом состоянии. Согласно информации Anadolu, обстрел велся из района Телль-Рифат, который находится под контролем сил режима Асада.

Фото: Anadolu

Фото: Anadolu

Фото: Anadolu

Напомним, в городе Шиянь в Центральном Китае прогремел взрыв бытового газа. В результате взрыва газа пострадали 144 человека, 11 из них умерли.

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