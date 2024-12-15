В Сирии российские военные сидят без воды и продовольствия — ГУР

Процесс перебрасывания российских военных и техники из Сирии может занять достаточно много времени.

Об этом сообщает ГУР.

"Выведение российского контингента из отдаленных районов Сирии продолжается. Военных РФ на некоторых маршрутах сопровождают оппозиционные к режиму Асада вооруженные группировки. Среди российских солдат есть разговоры, будто Москва договорилась о сохранении присутствия на сирийских базах в Тартусе и Хмеймице. На указанных базах, а также на российских кораблях в регионе, зафиксированы проблемы с питьевой водой и продовольствием", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, остатки группировки государства-агрессора ожидают задействованные в эвакуации военно-транспортные самолеты, которыми должны доставить продукты.

По состоянию на весну 2024 года в Сирии находились около 7,5 тысячи российских военных. Большинство из них находились на морской военной базе в Тартусе и авиационной базе Хмеймим в Латакии.

Также известно, что в Сирии работала российская авиация, ПВО и техника.

Россия последние десять лет была главным военным союзником сирийского диктатора Башара Асада и держала там значительный военный контингент с сентября 2015 года.

По данным западных СМИ, Россия обратилась за помощью в Турцию, чтобы обеспечить вывод войск РФ из Сирии, которые будут отправлены в подконтрольные Турции районы, а затем переправлены в Россию воздухом.

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