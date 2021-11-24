В Сирии в результате авиаударов со стороны Израиля погибли двое мирных жителей, есть пострадавшие

В Сирии в результате авиаударов со стороны Израиля погибли двое мирных жителей, есть пострадавшие

Из-за ракетных обстрелов также пострадали шесть военнослужащих и один гражданский.

В Сирии во вторник, 23 ноября, в результате авиаударов, нанесенных Израилем по объектам в центральном районе, погибли двое мирных жителей.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает сирийское информационное агентство SANA.

Отмечается, что из-за ракетных обстрелов также пострадали шесть военнослужащих и еще один гражданский гражданин.

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По данным издания, атака произошла в 13:26 по местному времени со стороны северо-востока Бейрута и "нанесла материальный ущерб". В то же время большинство израильских ракет было сбито сирийскими средствами ПВО.

Напомним, что 17 ноября Армия обороны Израиля выпустила со стороны Голанских высот две ракеты в направлении пустого здания к югу от Дамаска.

С начала гражданской войны в Сирии в 2011 году израильские ВВС совершили сотни авиарейдов на объекты сирийских войск и союзных с ними проиранских формирований. Таким образом Израиль пытается предотвратить усиление позиций Ирана на территории Сирии.

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