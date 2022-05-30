В Сирию во второй раз за месяц снова прибыло российское судно с краденым украинским зерном — CNN

В Сирию во второй раз за месяц снова прибыло российское судно с краденым украинским зерном — CNN

Российские оккупанты продолжают грабить украинских фермеров и продавать зерно в Сирию, которую сами же разбомбили.

Новые спутниковые снимки показывают, что российское грузовое судно, полное зерна, украденное у украинских фермеров, прибыло в сирийский порт Латакии. Это его второй рейс за четыре недели.

Об этом пишет CNN.

Новые изображения, представленные Maxar Technologies, показывают судно "Матрос Позинич" в Латакии 27 мая.

Это одно из трех судов, грузивших зерно в порту оккупированного Севастополя со времени вторжения России в Украину. В последний раз корабль видели в Севастополе 19 мая, а затем отследили, как он проходил через пролив Босфор и на юг вдоль побережья Турции. По оценкам судно может перевозить около 30 тыс. тонн зерна.

Подобное судно за последние две недели также было загружено зерном в Севастополе.

В издании отмечают, что для России зерно представляет собой привлекательный товар. Цена на пшеницу на мировых рынках составляет около 400 долларов за тонну и в текущем году резко возросла. Ранее в этом месяце украинские власти подсчитали, что российские войска на оккупированных территориях захватили более 400 тыс. тонн зерна.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал информацию, что российское судно "Матрос Позинич" с украденным украинским зерном пришвартовалось у берегов Сирии.

Ранее уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что судно "Матрос Позинич", уже транспортировавшее похищенное зерно в Сирию, вернулось к Черному морю и было загружено снова.

Читайте также: