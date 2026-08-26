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В Словакии готовили поджог украинского завода: полиция задержала троих подозреваемых
Двое подозреваемых задержали на территории Словакии, а третьего арестовали в Германии.
Полиция Словакии задержала трех иностранных граждан по подозрению в сговоре с целью поджога завода Skyeton, принадлежащего Украине и занимающегося производством современных беспилотников.
Об этом сообщает Dennik N.
По данным издания, этот случай стал одним из первых известных случаев попытки нападения на предприятие по производству военной техники в Словакии.
Двое подозреваемых были задержаны на территории Словакии. Третьего арестовали в Германии на основании европейского ордера на арест. В то же время словацкая полиция не уведомила гражданство задержанных.
В правоохранительных органах заявили, что действия вероятных заговорщиков могли привести к «масштабному пожару» на предприятии. К моменту возможной попытки поджога внутри находились около 70 человек.
По предварительным оценкам, потенциальный ущерб мог достичь «десятков миллионов евро».
Во время задержания и обысков полиция изъяла зажигательную смесь из бензина и полистирола — самодельный аналог напалма.
Кроме того, правоохранители обнаружили инструменты, мобильные телефоны, экшн-камеру и нарисованную от руки карту предприятия, которое подозреваемые якобы планировали поджечь.
Стоит отметить, что Skyeton объявила о планах открыть производственный объект в Ханиске, недалеко от Прешова — третьего по величине города Словакии, — весной 2024 года.
Украинская компания рассчитывала, что до конца 2025 года на новом предприятии будут работать до 200 человек.
Ранее сообщалось, что российские спецслужбы сменили тактику и привлекают местный криминалитет из-за мессенджеров и криптовалюты для поджогов и взрывов на европейских предприятиях ОПК.
Мы ранее информировали, что в аэропорту Лейпцига в Германии обнаружили беспилотник со взрывчаткой недалеко от украинского транспортного самолета, вероятно связанный с российскими ДРГ.