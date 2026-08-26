В Словакии готовили поджог украинского завода: полиция задержала троих подозреваемых

В Словакии готовили диверсию

Реклама

Полиция Словакии задержала трех иностранных граждан по подозрению в сговоре с целью поджога завода Skyeton, принадлежащего Украине и занимающегося производством современных беспилотников.

Об этом сообщает Dennik N.

Реклама

По данным издания, этот случай стал одним из первых известных случаев попытки нападения на предприятие по производству военной техники в Словакии.

Реклама

Двое подозреваемых были задержаны на территории Словакии. Третьего арестовали в Германии на основании европейского ордера на арест. В то же время словацкая полиция не уведомила гражданство задержанных.

В правоохранительных органах заявили, что действия вероятных заговорщиков могли привести к «масштабному пожару» на предприятии. К моменту возможной попытки поджога внутри находились около 70 человек.

По предварительным оценкам, потенциальный ущерб мог достичь «десятков миллионов евро».

Во время задержания и обысков полиция изъяла зажигательную смесь из бензина и полистирола — самодельный аналог напалма.

Реклама

Кроме того, правоохранители обнаружили инструменты, мобильные телефоны, экшн-камеру и нарисованную от руки карту предприятия, которое подозреваемые якобы планировали поджечь.

Стоит отметить, что Skyeton объявила о планах открыть производственный объект в Ханиске, недалеко от Прешова — третьего по величине города Словакии, — весной 2024 года.

Украинская компания рассчитывала, что до конца 2025 года на новом предприятии будут работать до 200 человек.

Ранее сообщалось, что российские спецслужбы сменили тактику и привлекают местный криминалитет из-за мессенджеров и криптовалюты для поджогов и взрывов на европейских предприятиях ОПК.

Реклама

Мы ранее информировали, что в аэропорту Лейпцига в Германии обнаружили беспилотник со взрывчаткой недалеко от украинского транспортного самолета, вероятно связанный с российскими ДРГ.

Новости партнеров

Новости партнеров